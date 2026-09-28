名古屋亞運｜羽毛球項目打到夜晚　又安排朝早比賽爆爭議

名古屋亞運的羽毛球項目，賽程的編排引起球手的不滿。其中印度「一姐」的辛度（Pusarla Venkata Sindhu）指自己要在18個小時內進行3場的比賽，體力消耗極大，而她也在八強不敵中國的陳雨菲。

根據大會的資料，辛度在16強對日本選手宮崎友花的比賽，賽會的公告雖然說在9月26日晚上7時40分開始，但日本媒體指比賽開始時已在午夜，場館已沒有觀眾，而比賽時長41分鐘。而事實上，辛度的第2圈賽事也在同日的下午1時進行。然後八強對陳雨菲，在9月27日的上午11時半展開，結果以局數1:2落敗。辛度在X上表達出局的心情：「我本來有機會的，因此錯失機會讓我無比沮喪。」她表示：「我凌晨3時才回到酒店，幾乎沒怎麼睡，早上8點半就回到球場。說實話，這對我的身體來說負擔。」