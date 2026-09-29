歐國聯｜誓吐反輸烏氣 「三獅」有力挫捷克

歐國聯大戰浪接浪，周二深夜焦點是A3組兩場大戰上演，其中首輪敗陣的捷克與英格蘭，將會在布拉格狹路相逢。「三獅兵團」陣營深度足，輪換人腳下，無論體力與質素都佔優，作客有力打開勝利之門。(球賽編號FB5953，9月30日02:45開賽)
英格蘭上仗以2比3不敵西班牙，論表現絕不失禮，尤其是在先失一球的情況下，曾一度反超前2比1，只是換邊後初段，隊長哈利卡尼射失十二碼，錯過拉開比分的黃金機會，戰至補時更被反勝。
「三獅兵團」貴為世盃季軍，即使今次國際賽期前有5名主力退隊，陣內仍是星光熠熠；上仗入波的安東尼哥頓與哈利卡尼繼續統領鋒線，全場坐足全場冷板的一號門將比克福特、右閘阿歷山大阿諾特及中場伊比爾治伊斯，今場有望擔正，戰力保持，遇弱勝望大增。
捷克在今次國際賽期前同樣遭遇退隊潮，大軍人腳不整，而西班牙籍新帥迪尼亞則是隊史首位外籍教頭；上仗首度領軍便落筆打三更，主場以1比2受挫克羅地亞。該仗為捷克一度扳平的布拉格斯巴達翼鋒卡拿碧，最終傷出，今場或會缺陣，効力狼隊的隊長後衛卡列錫因傷或繼續缺陣。以捷克自今夏世盃決賽周計起，4戰1和3負的頹勢來看，今場難逃主場連敗厄運。
克羅地亞難擋狂牛兵團
同時間上演西班牙主場對克羅地亞，「狂牛兵團」有驚無險贏英格蘭，兩名後備奇兵奧耶沙巴爾與阿歷斯巴爾拿表現搶鏡，均取得入波協助反勝，兩人今場均有望正選披甲。「格仔兵團」首戰仍靠年逾40的老將莫迪歷領軍「發辦」組織攻勢，面對次一級的捷克仍可贏波，但今場作客挑戰世盃冠軍，只怕有心無力，難逃一敗。(球賽編號FB5952，9月30日02:45開賽)
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