歐國聯｜誓吐反輸烏氣 「三獅」有力挫捷克

歐國聯大戰浪接浪，周二深夜焦點是A3組兩場大戰上演，其中首輪敗陣的捷克與英格蘭，將會在布拉格狹路相逢。「三獅兵團」陣營深度足，輪換人腳下，無論體力與質素都佔優，作客有力打開勝利之門。(球賽編號FB5953，9月30日02:45開賽)

英格蘭上仗以2比3不敵西班牙，論表現絕不失禮，尤其是在先失一球的情況下，曾一度反超前2比1，只是換邊後初段，隊長哈利卡尼射失十二碼，錯過拉開比分的黃金機會，戰至補時更被反勝。

「三獅兵團」貴為世盃季軍，即使今次國際賽期前有5名主力退隊，陣內仍是星光熠熠；上仗入波的安東尼哥頓與哈利卡尼繼續統領鋒線，全場坐足全場冷板的一號門將比克福特、右閘阿歷山大阿諾特及中場伊比爾治伊斯，今場有望擔正，戰力保持，遇弱勝望大增。