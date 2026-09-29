名古屋亞運｜四強不敵日本世一組合 杜凱琹吳詠琳乒乓女雙摘銅

杜凱琹、吳詠琳昨於愛知名古屋亞運乒乓球女雙四強，與擁主場之利的世界第一日本組合早田希娜及張本美和爭入決賽，最終以局數0比4落敗，在不設季軍戰下為中國香港收獲銅牌。另外，電競《王者榮耀》港隊於四強不敵馬來西亞，亦獲得一面銅牌。

杜凱琹及吳詠琳在首局初段打出氣勢，一度領先5比1，但對方其後愈打愈順，在連得7分下扭轉形勢，並以11比6先取首局。雙方在第二局初段曾打成4比4平手，但早田希娜及張本美和其後連取數分把比數拉開，以11比5再贏一局，局數領先2比0。港隊組合其後力求反撲，但一直都處於落後而無法逆轉，最終再輸4比11及6比11，以局數0比4落敗，但仍獲得銅牌，令香港乒乓球隊連續十屆都能夠登上亞運頒獎台。早田希娜及張本美和其後在決賽，以局數0比4不敵中國組合王曼昱與蒯曼。