名古屋亞運｜四強不敵日本世一組合 杜凱琹吳詠琳乒乓女雙摘銅

杜凱琹、吳詠琳昨於愛知名古屋亞運乒乓球女雙四強，與擁主場之利的世界第一日本組合早田希娜及張本美和爭入決賽，最終以局數0比4落敗，在不設季軍戰下為中國香港收獲銅牌。另外，電競《王者榮耀》港隊於四強不敵馬來西亞，亦獲得一面銅牌。
杜凱琹及吳詠琳在首局初段打出氣勢，一度領先5比1，但對方其後愈打愈順，在連得7分下扭轉形勢，並以11比6先取首局。雙方在第二局初段曾打成4比4平手，但早田希娜及張本美和其後連取數分把比數拉開，以11比5再贏一局，局數領先2比0。港隊組合其後力求反撲，但一直都處於落後而無法逆轉，最終再輸4比11及6比11，以局數0比4落敗，但仍獲得銅牌，令香港乒乓球隊連續十屆都能夠登上亞運頒獎台。早田希娜及張本美和其後在決賽，以局數0比4不敵中國組合王曼昱與蒯曼。
杜凱琹：壓力很大
22歲的吳詠琳首戰亞運就取得獎牌，她賽後表示：「多謝父母及家人一直的支持，第一次打亞運可以取獎牌，真的很驚喜及開心。打之前給自己很大壓力，現在賽事完了，又取得一面銅牌，感到很開心及釋放。」「四朝元老」、29歲的杜凱琹今屆打足4項賽事，她賽後坦言承受著巨大壓力：「壓力很大，不是說笑。雖然已經屏蔽許多外界的信息，但多多少少都會感受到。整體是可以做得更好，最終女雙拿到銅牌，都很開心，亦希望大家不要因結果而否定一切。」
壓力來自女雙之前，香港乒乓球隊今屆仍未取得獎牌，總教練李靜笑言「未有牌時飲杯水都是苦的」，他又指比賽競爭很激烈，故特別讚賞杜凱琹及吳詠琳在不利情況下，仍可克服並回復狀態。
電競《王者榮耀》方面，由鄭嘉軒、郭浩樺、江子健、李嘉慶、鄧幸展及徐琛淇組成的港隊，在四強直落兩場不敵馬來西亞，令電競港隊繼格鬥項目後，再獲銅牌。17歲香港跳水小將陳梓銘就在女子1米板，以總分232.75分得第四名。