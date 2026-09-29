歐國聯｜意大利作客土耳其報捷　法國險勝比利時

意大利在文仙尼（Roberto Mancini）回歸後取得首勝，在歐洲國家聯賽作客以4:1大破土耳其。而同組的法國，亦作客憑米高奧利斯（Michael Olise）的入球，以1:0擊敗比利時。

未能打入世界盃的意大利，找來文仙尼第二度接掌球隊。上場主場不敵比利時後，今場作客對在世界盃表現未如理想的土耳其。巴斯東尼（Alessandro Bastoni）9分鐘的入球為意大利領先，22分鐘大衛法斯迪（Davide Frattesi）為球隊擴大比數，加上5分鐘後由米高卡約迪（Michael Kayode）建功，意大利迅速領先3球。換邊後僅2分鐘，土耳其由在巴利斯耶馬斯（Baris Alper Yilmaz）追回一球，但意大利3分鐘後由比奧艾斯保薛圖（Pio Esposito）再度拉開，最終意大利以4:1擊敗土耳其，取得在文仙尼重新領兵下第1場勝仗。