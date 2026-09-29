NBA｜勒邦占士稱曾想過加盟紐約人　邦尼：他走自己的路

各支NBA球隊開始季前的備戰，並進行媒體日接受採訪。今季自由身加盟費城76人的勒邦占士（LeBron James）表示，他曾想像過加入紐約人。而他的兒子邦尼占士（Bronny James）仍留在洛杉磯湖人，他指與父親自有自己的路要走，大家對生涯規劃沒談論太多。

勒邦占士出席76人的媒體日受訪，談及他選擇去到費城：「我曾想像過在花園（紐約人主場麥迪遜花園體育館）比賽，並在花園結束球員生涯。這是我曾比賽過最好的場館之一。我認為作為一個籃球運動員，這是世界第1的場館。但當他們擊敗聖安東尼奧，我就覺得『不，我不能這樣做。」他指考慮到紐約人剛贏得總冠軍，如果他加盟可能會遭強烈反對。