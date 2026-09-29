NBA｜勒邦占士稱曾想過加盟紐約人　邦尼：他走自己的路

各支NBA球隊開始季前的備戰，並進行媒體日接受採訪。今季自由身加盟費城76人的勒邦占士（LeBron James）表示，他曾想像過加入紐約人。而他的兒子邦尼占士（Bronny James）仍留在洛杉磯湖人，他指與父親自有自己的路要走，大家對生涯規劃沒談論太多。
勒邦占士出席76人的媒體日受訪，談及他選擇去到費城：「我曾想像過在花園（紐約人主場麥迪遜花園體育館）比賽，並在花園結束球員生涯。這是我曾比賽過最好的場館之一。我認為作為一個籃球運動員，這是世界第1的場館。但當他們擊敗聖安東尼奧，我就覺得『不，我不能這樣做。」他指考慮到紐約人剛贏得總冠軍，如果他加盟可能會遭強烈反對。
勒邦續說：「你們（傳媒）肯定不會讓我這樣做。不過，顯然我對紐約人充滿敬意。他們是一支了不起的球隊，擁有了不起的球員。特別要提一下謝倫般臣（Jalen Brunson），我很欣賞他，他太出色。但話說回來，我對自己的現狀感到滿意，並且很期待接下來的挑戰。」雖然勒邦加盟了費城，但費城與紐約很接近，他指自己也可能會在兩邊走。76人首場的比賽10月20日就會作客麥迪遜花園對紐約人。而76人上賽季在季後賽的東岸四強與紐約交手，被橫掃出局，場均輸22.3分。
邦尼：證明自己是我的動力
勒邦的兒子邦尼也出席湖人的媒體日，談及父親：「我們倆在談論工作、未來的計劃以及彼此的感受時，話都不多。所以，老實說，我們之間並沒有太多（討論）。他有自己的路，我有我自己的，他知道我想要是成為自己，還有我希望繼續自己的生涯，並作為球員取得成長。他知道我想專注在此，所以他決定這麼做。」他續說：「你們都知道我是邦尼，但實際上我被當成勒邦，這件事我做了很久。現在每日起來，證明我是邦尼而不是勒邦，是我的動力。」邦尼表示，希望父親有一個好的賽季，同時期望父子在聖誕節的交手。