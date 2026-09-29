名古屋亞運｜香港隊混合接力接棒失誤被DQ　李康傑：或最後一次

香港田徑代表在名古屋亞運的接力賽，接連遭遘不幸，在女子4x100米接力及昨日（28日）的混合4x100米接力都因為失誤，被取消資格。香港代表的李康傑在賽後於社交平台分享感受，表示明白到以前代表在接棒失誤流淚的感受，並表示可能今屆是自己最後一次亞運。另外在混合接力也出現意外事故，在第2組預賽印度隊有運動員跌倒，波及鄰線的南韓，最後南韓獲得單獨補賽機會，不過都未能晉級。

今屆亞運的田徑賽事在主場館的名古屋瑞穗體育場舉行。港隊周日的女子4x100米接力因為違反TR17.3.3，即在彎道中過線而被取消資格。而在昨日的混合接力，港隊就因為TR24.7，即接棒失誤而被取消資格。未能接棒的最後一棒港隊代表，29歲李康傑賽後於社交平台上載自己在場邊落淚的照片，並表示自己付出了時間和心血準備接力賽，甚至放棄個人比賽。他表示自己上屆時不明白為何有隊友在交棒失誤落淚，但今次自己明白。他指自己明白代表香港隊的機會一次比一次少，因此珍惜仍可代表的機會，他指自己做足了120%的準備和責任，但可惜得不到結果。同時表示，這可能是自己最後一次的奧運。