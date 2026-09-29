F1｜諾里斯為阿塞拜疆站意外　要求懲罰高拉賓圖道歉

在上周末（26日）進行的一級方程式（F1）賽車阿塞拜疆站，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）在比賽期間與阿爾派車隊的高拉賓圖（Franco Colapinto）碰撞，雙雙退賽，諾里斯賽後要求對高拉賓圖禁賽，他之後向對方為事件道歉。
阿塞拜疆站由平治的羅素（George Russell）勝出，而車手榜領先的安東尼利（Kimi Antonelli）今場得第5，讓羅素在車手追近隊友。然而諾里斯卻未能取得分數，因為在比賽中途他被撞至退賽。在比賽的第35圈在安全車離開後比賽重開，但高拉賓圖因為鎖死了賽車而撞上隊友的加斯利（Pierre Gasly），之後再撞到諾里斯，諾里斯與加斯利當場退出，而高拉賓圗之後也退賽。高拉賓圖之後承認錯誤，並為自己「重大失誤」而道歉。
不過諾里斯在賽後接受英國廣播公司（BBC）訪問時就非法不滿：「讓他禁賽吧，這很簡單！」其後諾里斯在Instagram上為自己言論致歉：「在巴庫經歷艱難的一周，在提早退出比賽，這當然是失望。在賽後，我向法蘭高（高拉賓圖）發訊息，為那個言論道歉，我就不應該這麼說。知道這樣做不對，當時情緒也很激動，但這不能成為藉口，我錯了。這些年來，我也犯過不少錯誤，我知道這是賽車和極限競爭的一部份。和法蘭高取得很好的共識，我們仍然是好朋友，我們都很期待周末重返賽場。」下一站比賽將會在馬來西亞舉行。