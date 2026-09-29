英超｜普捷天奴批處分無法彌補　曼城CEO拒認罪

前熱刺及車路士領隊的普捷天奴（Mauricio Pochettino），對於曼城涉及的115宗財務違規，他指怎麼處分都無法彌補曼城對比賽造成的傷害。而曼城的行政總裁出席歐洲球會的會議上，堅決否認違規，並指有關案件仍有很漫長的路。
現為美國國家隊主帥的普捷天奴，在英超執教過7個賽季，他在周二（28日）的友賽賽前記者會，被問及曼城違規的看法：「我們曾經歷一段體育不公正的時間。」他續說：「當面臨115項指控，其中114項被裁定有罪時，很難判斷甚麼處分才算是公平，因為像諾定咸森林或愛華頓這樣的球會也曾違規，並受到過不同形式的制裁，無論是扣分還是罰款。鑑於這裁決的嚴重程度，這種局面令人感到震驚。而且，我們也有理由質疑，為甚麼規則會被如此輕易地破壞。這才是最讓我關注的地方。」
普捷天奴：我們經歷受欺負的時期
根據有關的指控，在2009至2018年間發生，期間曼城贏得3次英超、1次足總盃及3個聯賽盃冠軍，在2017至18年賽季，普捷天奴的熱刺取得第3名。在他執教熱刺期間，熱刺因為建造新球場而缺乏資金增兵，他指球隊當時是唯一在18個月沒無法簽入新球員的隊伍。他指：「那是一個極大的劣勢，因為當時我們正與頂尖球隊展開競爭，並打入歐聯決賽。為甚麼針對我們的監管如此嚴格，而對其他球隊卻沒那麼嚴？所以我才說這一切都很奇怪，問題在於事情變得撲朔迷離。如果他們確實違反114項規則，那就意味着我們經歷一段受到欺負的時期。無論何種懲罰都無法彌補既成事實，而英超的監管公信力也遭受重創。」
然而據英國廣播公司（BBC）的報道，曼城的行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）去了哥本哈根出席歐洲足球球會協會的董事會議，在席間蘇利安奴指有關的裁決仍有很長的路要走。據英國媒體稱，他說：「這花了8年去到這裡，而且還有很長的時間。」據報道，其他的英超球會正考慮透過法律行動尋求賠償，同時曼城也在計劃上訴。