英超｜普捷天奴批處分無法彌補　曼城CEO拒認罪

前熱刺及車路士領隊的普捷天奴（Mauricio Pochettino），對於曼城涉及的115宗財務違規，他指怎麼處分都無法彌補曼城對比賽造成的傷害。而曼城的行政總裁出席歐洲球會的會議上，堅決否認違規，並指有關案件仍有很漫長的路。

現為美國國家隊主帥的普捷天奴，在英超執教過7個賽季，他在周二（28日）的友賽賽前記者會，被問及曼城違規的看法：「我們曾經歷一段體育不公正的時間。」他續說：「當面臨115項指控，其中114項被裁定有罪時，很難判斷甚麼處分才算是公平，因為像諾定咸森林或愛華頓這樣的球會也曾違規，並受到過不同形式的制裁，無論是扣分還是罰款。鑑於這裁決的嚴重程度，這種局面令人感到震驚。而且，我們也有理由質疑，為甚麼規則會被如此輕易地破壞。這才是最讓我關注的地方。」