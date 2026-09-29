日本排球男神高橋藍哥哥出櫃　指兄弟對話促成公開事件

日本男子排球代表高橋藍的胞兄、同樣是排球選手的高橋壘在社交平台公開自己同性戀的身份。他透露在與弟弟的對話中認清了自己，因此促成公開出櫃的決定。

兩兄弟同效力三得利太陽鳥

26歲的高橋壘是日本男排球隊三得利太陽鳥的球員，今日（29日）他在自己的Instagram上公開出櫃。他表示：「從小到大，我一直害怕面對自己的某些方面，很苦惱，也很懷疑自己。」他指：「這是代表，我是同性戀，我屬於少數的群體。」他表示，與比自己少一年的弟弟，日本男排國家隊代表的高橋藍對話，成為了轉捩點：「與弟弟高橋藍在同一支球隊共事的2年時間，對我來說意義重大。與藍的交流讓我第一次真正接受自己。透過將我的感受用語言表達出來，我能夠整理我的思緒，漸漸地，我開始相信『做我自己是可以的』。」