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體育
出版：2026-Sep-29 18:07
更新：2026-Sep-29 18:07

英超｜曼城財務違規懲處　或影響貝安德政府

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曼城因為財務違規問題，而面臨危機。(路透社)

曼城被英超賽會裁定逾百宗財務違規案，雖然目前未有懲處方法公開，但是英國媒體指出，今次的事件不但對英超賽事的信譽有影響，更影響到英國首相貝安德（Andy Burnham）的政府在與阿聯酋的關係及曼徹斯特經濟。

曼城被指控的115宗財務違規，在國際賽期的時間成為英超的話題。英國媒體指出，這不單是曼城及英超聯賽面臨的危機，也是貝安德政府的危機。阿聯酋的阿布扎比早在2023年警告，曼城的違規問題如果有負面的結果，將影響他們與英國的關係。據報道指，阿聯酋方面正在挽救英國的汽車製造商麥拿侖，還有阿聯酋有意斥巨額購買英國的國防科技。同時阿聯酋也一直參與曼徹斯特東部的重建計劃，並且是貝安德在任曼徹斯特市市長時的政績。

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英國媒體指曼城的處分將影響貝安德的政府。(路透社)

因為阿聯酋透過曼城在曼徹斯特的投資，在2023年貝安德曾指：「他們超越建立一支足球會。他們是這城市的重要夥伴，他們為這城市的生活改變很多。」而據英國媒體的報道，曼徹斯特市對阿聯酋資金的依賴嚴重，在2008至2010年的金融危機時，阿聯酋的阿布扎比聯合集團與曼市成立「曼徹斯特生活」的組織，接手曼市的重建工作。然而英國記者戈德堡（Adrian Goldberg）的一本著作上指，曼市取消當地公營房屋的建議要求，並將項目改給阿布扎比興建利潤較高的高端發展。英國媒體又披露，曼市議會因為不敢開罪阿布扎比，擔心他們對足球熱情冷卻，將土地在不透明情況下讓阿布扎比的財團發展。

英國《每日郵報》指，在2015年卡梅倫（David Cameron）的保守黨政府因為未有強硬應對一個親伊斯蘭政治組織，阿聯酋曾威脅中止數以十億英鎊的武器交易。當時曼城的主席Khaldoon Al Mubarak稱與英國的溝通變得艱難，而今次曼城的事件，將比上次情況更加艱難。

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