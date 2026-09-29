英超｜曼城財務違規懲處　或影響貝安德政府

曼城被英超賽會裁定逾百宗財務違規案，雖然目前未有懲處方法公開，但是英國媒體指出，今次的事件不但對英超賽事的信譽有影響，更影響到英國首相貝安德（Andy Burnham）的政府在與阿聯酋的關係及曼徹斯特經濟。

曼城被指控的115宗財務違規，在國際賽期的時間成為英超的話題。英國媒體指出，這不單是曼城及英超聯賽面臨的危機，也是貝安德政府的危機。阿聯酋的阿布扎比早在2023年警告，曼城的違規問題如果有負面的結果，將影響他們與英國的關係。據報道指，阿聯酋方面正在挽救英國的汽車製造商麥拿侖，還有阿聯酋有意斥巨額購買英國的國防科技。同時阿聯酋也一直參與曼徹斯特東部的重建計劃，並且是貝安德在任曼徹斯特市市長時的政績。