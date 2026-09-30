歐國聯｜西班牙耶馬梅開二度大勝克羅地亞　英格蘭多打一個挫捷克

今場在塞維利亞舉行的歐國聯賽事，是西班牙在7月贏得世界盃後，首次在主場出戰，因此隊長的洛迪卡斯簡迪（Rodri）在開賽前拿出大力神盃向球迷展示。在開賽僅僅70秒，上場對英格蘭同樣2分鐘入波的耶馬，就為西班牙打開紀錄。雖然28分鐘克羅地亞由比爾祖（Dion Beljo）追平，但3分鐘耶馬的傳中，由馬克佩比爾（Marc Pubill）頂入成2:1，之後狂牛軍團有費明盧比斯（Fermin Lopez）射中柱，半場西班牙領先。換邊後西班牙又找到入球機會，耶馬在63分鐘梅開二度，加上歷高威廉斯（Nico Williams）在89分鐘建功，西班牙最終大勝4:1。

同屬A3組，上仗2:3不敵西班牙的英格蘭，作客布拉格對捷克。開賽23分鐘，里昂前鋒的柏華蘇歷（Pavel Sulc）的攔截起腳過高被球證直接紅牌驅逐。多打一個的英格蘭上半場卻是未能打開紀錄，半場互交白卷。不過換邊後2分鐘，安東尼哥頓（Anthony Gordon）終為英格蘭打破缺口，到69分鐘，哈利卡尼（Harry Kane）為英格蘭攻入他的第87個國際賽入球，最終英格蘭贏2:0。

蘇格蘭世界盃後未贏過

在B1組，蘇格蘭在世界盃後仍未贏波，在易帥下球隊在11分鐘已少打一個，最以0:3不敵瑞士。同組的斯洛文尼亞主場2:0贏北馬其頓。