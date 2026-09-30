名古屋亞運｜莫沚駿 杜棹熙 翁浚皓 為港隊首奪男子團體競速銅牌

愛知名古屋亞運場地單車賽昨於伊豆單車館展開，杜棹熙、莫沚駿及翁浚皓出戰男子團體競速賽，先於首圈力克南韓，跟著在銅牌戰以打破香港紀錄的時間擊敗馬來西亞，為中國香港首次在亞運取得這個項目的獎牌。網球方面，香港「一哥」黃澤林於男單32強，以直落兩盤擊敗約旦球手艾文舒尼，晉身16強。

應屆亞錦賽銅牌得主杜棹熙、莫沚駿及翁浚皓，於男子團體競速賽的資格賽以44.399秒獲第四名，晉級首圈；他們在首圈與南韓交手，並踩出44.116秒，以0.250秒之差力克對手，從而取得銅牌戰資格。他們在銅牌戰更進一步踩出打破香港紀錄的43.507秒，快對手馬來西亞0.834秒，贏得銅牌，這亦是香港單車隊歷來首面男子短途亞運獎牌。