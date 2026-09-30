名古屋亞運｜莫沚駿 杜棹熙 翁浚皓 為港隊首奪男子團體競速銅牌

愛知名古屋亞運場地單車賽昨於伊豆單車館展開，杜棹熙、莫沚駿及翁浚皓出戰男子團體競速賽，先於首圈力克南韓，跟著在銅牌戰以打破香港紀錄的時間擊敗馬來西亞，為中國香港首次在亞運取得這個項目的獎牌。網球方面，香港「一哥」黃澤林於男單32強，以直落兩盤擊敗約旦球手艾文舒尼，晉身16強。
應屆亞錦賽銅牌得主杜棹熙、莫沚駿及翁浚皓，於男子團體競速賽的資格賽以44.399秒獲第四名，晉級首圈；他們在首圈與南韓交手，並踩出44.116秒，以0.250秒之差力克對手，從而取得銅牌戰資格。他們在銅牌戰更進一步踩出打破香港紀錄的43.507秒，快對手馬來西亞0.834秒，贏得銅牌，這亦是香港單車隊歷來首面男子短途亞運獎牌。
三子步出賽道即互相擁抱，神情激動；合作近5年，今年終於取得突破，繼3月在亞錦賽奪得男團競速賽銅牌，今次出戰亞運又成功踏上頒獎台。杜棹熙賽後表示：「上屆杭州亞運我們入不到獎牌戰，見到今次的成績當下有點感動，能夠破PB去贏這面獎牌，實在很鼓舞。這個團隊缺一不可，每個人都要做得好，團隊才可做到最好。」首棒的莫沚駿則稱：「我之前起動很差，時間也不快，所以一直壓力很大，害怕自己會陀衰家。我們辛苦了5年，但他們從沒怪我，今次我終於踩得好，很感謝隊友的信任。」負責最後一棒的翁浚皓就指兩位隊友快得出乎意料，他放膽盡全力跟著，結果締造出自己運動生涯的最佳表現。
黃澤林闖16強鬥上屆亞軍
網球方面，獲列為男單頭號種子的黃澤林，剛於杭州公開賽8強不敵麥維迪夫即趕到名古屋出戰亞運。由於天雨關係，昨日賽事移至簡陋的室內場進行，黃澤林今仗雖然較慢熱，但仍頗輕鬆地以6比4、6比1擊敗約旦球手艾文舒尼，16強將會對上屆銀牌得主、日本的綿貫陽介。黃澤林賽後坦言，舟車勞頓下還未真正回氣，故其他事情都先放開，快點打完就可以休息一下；他又指下雨其實對他有一點幫助，因為比賽延遲了，令他有些時間睡覺及適應。