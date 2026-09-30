東盟盃｜港足勢贏汶萊入決賽

港足周三晚再次於啟德主場館擺擂台，在東盟盃第二級別A組迎戰汶萊；以港隊上仗大炒老撾表現，今場不難再勝，確保打入決賽，於周六黃昏爭標。(9月30日20:00開賽，ViuTV96台直播)
世界排156的港足，上仗鬥以年輕球員為骨幹的老撾，結果憑孫銘謙、艾華頓及杜度各建一功，加上安永佳完場前射入十二碼，輕鬆大勝4比0，今場只要和波，已可躋身周六的冠軍戰，將鬥B組首名。不過，港隊中場趙聡悟表示，希望以勝利完成小組賽，平息球迷早前因為港隊在亞運成績欠佳的不滿，預計這位當時入選U23，替港隊出戰亞運的中場，今場有機會擔正。
上仗獲教練盧比度委任前鋒一職的孫銘謙，亦不負眾望交出1入球1助攻，他將會與効力中超上海海港的安永佳，以及潘沛軒爭奪正選位置，其中以經驗較佳的安永佳復任正選機會較高。另外，早前出戰亞運會的年輕翼鋒吳宇曦，經過首仗休息後，亦有望後備落腳輕舒腳頭。上仗未有上陣的主力後衛茹子楠，以及中場陳肇鈞等都可寓賽於操，為冠軍戰作好準備。
世界排名194的汶萊，早前在旺角場上演的首場分組賽，以1比3不敵老撾，照計今場難以威脅港隊；該仗破老撾大門、年僅22歲的中場沙姆拉(Haziq Syamra)，料會繼續正選披甲，助球隊以爭取入球為目標。
同日頭場尚有B組比賽，由東帝汶對柬埔寨。柬埔寨上仗憑卡卡達(Kakada Sin)補時遠射得手，以1比0絕殺由港隊前主帥安達臣領軍的緬甸，只要今場不敗，便可晉級決賽。東帝汶首場分組賽已負緬甸0比2，8月份國際賽對柬埔寨亦淨吞3蛋，今場恐難締造爆冷賽果。(9月30日17:00開賽，ViuTV96台直播)