東盟盃｜港足勢贏汶萊入決賽

港足周三晚再次於啟德主場館擺擂台，在東盟盃第二級別A組迎戰汶萊；以港隊上仗大炒老撾表現，今場不難再勝，確保打入決賽，於周六黃昏爭標。(9月30日20:00開賽，ViuTV96台直播)

世界排156的港足，上仗鬥以年輕球員為骨幹的老撾，結果憑孫銘謙、艾華頓及杜度各建一功，加上安永佳完場前射入十二碼，輕鬆大勝4比0，今場只要和波，已可躋身周六的冠軍戰，將鬥B組首名。不過，港隊中場趙聡悟表示，希望以勝利完成小組賽，平息球迷早前因為港隊在亞運成績欠佳的不滿，預計這位當時入選U23，替港隊出戰亞運的中場，今場有機會擔正。