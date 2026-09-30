歐國聯｜高普上任2戰不勝 德國大換血誓食「塞」

歷史性不敵希臘後，由高普(Klopp)接手的德國，在今屆歐國聯開局2戰不勝，可謂顏面何存。「日耳曼兵團」周四深夜將主場移師慕尼黑安聯球場，並換上全新陣容，迎戰A2組中最弱勢的塞爾維亞，相信主隊有力贏波交代，甚至大捷。(球賽編號：FB6029；10月2日02:45開賽)

前多蒙特、利物浦德國名帥高普出山領軍，在今次「加長版」國際賽期點兵44人，分別以A、B隊式，應付4場歐國聯比賽。可惜球隊開局不順，首輪被荷蘭迫和1比1，賽前折損攻中穆斯亞拿(Musiala)，首席箭頭夏維斯(Havertz)又勇戰傷出。德國剛戰返回奧格斯堡主場鬥希臘，高普無懼大變陣，全場圍攻對手，控球率逾七成，但仍被對手下半場攻破，最終輸0比1，為四屆世盃冠軍德國史上首次受挫於希臘，相當失禮。

德國餘下兩仗擬以B隊出戰

高普強調這是「過程的一部分」，並稱：「我們會更換陣容，改變球隊。好處是對方不一定知道我們會怎麼踢，但我們現在也不知道自己會怎麼打，因為必須重新把這支隊伍召集起來。」正如今次國際賽賽前部署，德國今場鬥塞爾維亞，以及下周一深夜作客希臘，將用B隊出戰，紐卡素中堅馬歷泰奧(Malick Thiaw)、拜仁慕尼黑中場阿歷山大柏夫洛域(Aleksandar Pavlovic)，以及被外借到祖雲達斯的長人中鋒禾達美迪(Woltemade)，有望餘下兩輪擔正出場。