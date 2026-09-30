NBA｜紐約人未決定會否入白宮　特朗普以來未有過

上屆NBA總冠軍的紐約人，目前仍未決定會否受邀請進入白宮。這項儀式在特朗普（Donald Trump）上任後未有發生，因此如果紐約人受邀，將是特朗普的白宮首次迎接NBA冠軍。

紐約人的老闆占士杜蘭（James Dolan）與特朗普關係密切，更在總決賽的第3場邀特朗普入場觀戰，在紐約人贏得總冠軍後，杜蘭曾表示他們會接受邀請。紐約人在周二（29日）展開首日訓練，主教練米克布朗（Mike Brown）被開到他們會否作為特朗普治下首支入白宮的NBA冠軍。布朗表示：「不，這仍是這些球員和組織在內部討論的事情，你知道，無論我們有甚麼決定，都會全部一起做。」