NBA｜紐約人未決定會否入白宮　特朗普以來未有過

上屆NBA總冠軍的紐約人，目前仍未決定會否受邀請進入白宮。這項儀式在特朗普（Donald Trump）上任後未有發生，因此如果紐約人受邀，將是特朗普的白宮首次迎接NBA冠軍。
紐約人的老闆占士杜蘭（James Dolan）與特朗普關係密切，更在總決賽的第3場邀特朗普入場觀戰，在紐約人贏得總冠軍後，杜蘭曾表示他們會接受邀請。紐約人在周二（29日）展開首日訓練，主教練米克布朗（Mike Brown）被開到他們會否作為特朗普治下首支入白宮的NBA冠軍。布朗表示：「不，這仍是這些球員和組織在內部討論的事情，你知道，無論我們有甚麼決定，都會全部一起做。」
首支進入白宮的球隊是1963年冠軍的波士頓塞爾特人，在奧巴馬（Barack Obama）年代，因為他是籃球迷，每年都會邀請球隊入白宮。然而特朗普與一些NBA球星本身有過爭議，在2018年他就表明兩支總決賽球隊，不論哪一隊都不受遨，而金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）與當時效力克里夫蘭騎士的勒邦占士（LeBron James）都表示沒興趣，而上屆冠軍的奧克拉荷馬城雷霆就表示因為時間不合沒有受邀。如果紐約人進入白宮，可能會選擇在對華盛頓巫師左右的時間，即12月18日或明年3月16日。