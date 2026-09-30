英超｜賽會證實曼城逾百指控成立　虛報收入達8.3億英鎊

英超賽會在星期二（29日），公開曼城涉及的逾百宗的財務違規指控，全部被裁定成立。當中包括藍月亮涉及與多間贊助商的虛假合約，誇大約8.3億英鎊的收入。 根據英超公開的獨證委員會調查發現，曼城在2009年球季至2018年間，安排大量的虛假合約，用以「人為誇大球會的收入，及降低成本」。在之前的報道，指曼城涉及115宗違規，當中多數成立，而英超在公開內容刪除部份內容，在有關委員會報告稱「超過100宗涉嫌違反英超聯賽規則的指控，當中涵蓋四大類別」。報告指曼城除了被指調查期間不合作之外的指控，其他都成證，並指「球會多位重要證人在關鍵問題上提供虛假證詞，其中一些人更是蓄意提供不實且不誠實的證詞」。

將老闆注資包裝成贊助費用 調查指出，曼城在2009至2018年間報稱得到來自阿布扎比的商業收入達9.4994億英鎊，然而實際上從贊助商獲得只有1.1925億英鎊，當中虛構的金額達8.306億英鎊。根據報告,曼城在2011至12年、2013至14年及2017至19年贏得3次聯賽冠軍，獲得3.6億英鎊的贊助費用，不過只有4,300萬英鎊是正當，餘下金額全數是由球會老闆支付，並被掩蓋。報告又指，曼城透過有關虛假收入，令球會避免在2009至10年賽季錄得歷史性的巨額虧損。 委員會又透露，有關證據的規模，單是索引已逾750頁，而核心的文件更可能達萬頁。英超總裁馬斯特斯（Richard Masters）指：「核心裁決確立曼城在有關時期內發生的事實。詳細闡述該球會如何在近十年間系統性地違反英超聯賽規則。這也證明英超聯賽對曼城提出訴訟的決定是正確。雖然至今為止的訴訟過程漫長而艱難，但聯賽始終決心要獨立查明事實真相。英超聯賽的一項關鍵責任是確保由各球會批准的規則應得到遵守，以維護比賽的公正性。聯賽保持競爭力，對所有球會和球迷都公平公正，這一點最為重要。我們也極度重視。」英超表示會交由委員會在新一輪聽證會決定對曼城的處分。曼城仍可在10月2日前進行上訴。

曼城前主席：不應繼續留在英超 英國的文化、媒體及體育大臣藍麗珊（Lisa Nandy）回應英國廣播公司（BBC）時表示：「情況非常嚴重，英超聯賽的報告令人震驚。這引起了曼城球迷和所有英超球迷的極大擔憂。」曼城的前主席伯恩斯坦（David Bernstein）也指，事件對英超的信譽嚴重受損：「這些指控的嚴重程度令人難以置信。英超聯盟提到的問題包括偽造文件以及長達數年的違規行為，簡直令人匪夷所思。」對於處分，他認為：「處罰絕不能僅僅停留在財政層面。因為對於阿布扎比的老闆們來說，金錢根本不重要。如果指控最終成立且上訴失敗，曼城就不應繼續留在英超，他們必須受到嚴厲處分，逐出英超。我之所以這麼說，是因為我已支持這球會長達70年之久。」