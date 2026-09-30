名古屋亞運｜香港壁球男團晉身四強　高爾夫許龍一打出一桿入洞

名古屋亞運香港壁球隊至少再添1面獎牌。在男子團體的八強，香港代表以局數2:0輕取卡塔爾，四強遇上巴基斯坦，由於沒有銅牌戰，港隊最少增添1面獎牌。而女子在稍後會對中國。高爾夫球項目在今日（30日）展開，香港代表張雄熙首日以低標準2桿完成，並列第9，另一位香港球手的許龍一在比賽中打出一桿入洞，總成績並列13，而香港男隊在團體賽並列第5。

在個人及雙人項目取得1金1銀1銅，壁球隊在團體賽再出擊。上午的男子團體賽八強，香港遇上卡塔爾，在3場2勝之下，香港由梁子軒及劉子均各贏一場下，以場數2:0晉級。四強遇上在男單取得2面銅牌的巴基斯坦。至於女隊，將在稍後的女子團體賽八強對中國隊，勝出後會遇上印度。