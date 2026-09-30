名古屋亞運｜香港壁球男團晉身四強　高爾夫許龍一打出一桿入洞

名古屋亞運香港壁球隊至少再添1面獎牌。在男子團體的八強，香港代表以局數2:0輕取卡塔爾，四強遇上巴基斯坦，由於沒有銅牌戰，港隊最少增添1面獎牌。而女子在稍後會對中國。高爾夫球項目在今日（30日）展開，香港代表張雄熙首日以低標準2桿完成，並列第9，另一位香港球手的許龍一在比賽中打出一桿入洞，總成績並列13，而香港男隊在團體賽並列第5。
在個人及雙人項目取得1金1銀1銅，壁球隊在團體賽再出擊。上午的男子團體賽八強，香港遇上卡塔爾，在3場2勝之下，香港由梁子軒及劉子均各贏一場下，以場數2:0晉級。四強遇上在男單取得2面銅牌的巴基斯坦。至於女隊，將在稍後的女子團體賽八強對中國隊，勝出後會遇上印度。
高球男團暫排並列第5
高爾夫項目在今日展開首個比賽日，男子組先行，香港有張雄熙、許龍一及黑純一參與。張雄熙首日在5洞打出低標準1梓的「小鳥」，但有3洞高標準完成，以低標準2桿結束首日比賽，暫排並列第9，與共列第1的日本及中華台北選手差3桿。而許龍一首日以低標準1桿並列13位，其中在第7洞的3桿洞，他造出一桿入洞的成績，至於黑純一就高標準3桿並列33。團體賽香港以137桿，與菲律賓及印度並列第5。
板式網球次圈，香港女雙組合陳詠悠和劉曉蔚次圈遇上菲律賓組合，首盤雖然輸1:6，不過第2盤打到決勝局贏7:6，細分8:6追平，不過二人第3盤再輸3:6未能晉級。另一女雙組合陳曉嵐與羅易殷對另一菲律賓組合就成功反勝晉級，二人首盤先輸5:7，不過之後連取2盤6:4、6:4，以盤數2:1反勝晉級八強，將與印尼代表爭入四強。而男雙的鄒君林、羅樂培以2盤2:6、2:6，同樣不敵菲律賓對手。壘球項目，香港代表在第4場比賽以1:7不敵南韓，在循環賽暫時1勝3負，之後會對中國、泰國及菲律賓。