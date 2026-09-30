名古屋亞運｜香港壁球男女團齊晉身四強　高爾夫許龍一打出一桿入洞（更新）

名古屋亞運香港壁球隊至少再添1面獎牌。在男子團體的八強，香港代表以局數2:0輕取卡塔爾，四強遇上巴基斯坦，由於沒有銅牌戰，港隊最少增添1面獎牌。而女子亦擊敗中國，同樣鎖定獎牌。高爾夫球項目在今日（30日）展開，香港代表張雄熙首日以低標準2桿完成，並列第9，另一位香港球手的許龍一在比賽中打出一桿入洞，總成績並列13，而香港男隊在團體賽並列第5。 在個人及雙人項目取得1金1銀1銅，壁球隊在團體賽再出擊。上午的男子團體賽八強，香港遇上卡塔爾，在3場2勝之下，香港由梁子軒及劉子均各贏一場下，以場數2:0晉級。四強遇上在男單取得2面銅牌的巴基斯坦。至於女隊在八強遇國家隊，中國在壁球上仍與港隊有距離，香港派出李嘉兒與陳善鈺在頭2場已擊敗國家隊球手，以場數2:0晉級四強，將與印度爭決賽權。

網球項目，香港餘下3個代表組合出戰。其中張瑋桓最辛苦，她先在女雙與王康怡合作對蒙古的組合，不過仍贏盤數2:0晉級第3圈，八強對哈薩克組合。而她之後與朱鍇泓出戰混雙，對具然雨和申宇彬組合，他們在首盤先贏對手6:2，但之後被南韓組合以4:6追平盤數，在「搶十」的第3盤，張瑋桓與朱鍇泓以13:11勝出，晉級八強。至於男單的黃澤林在男單第3圈對日本的綿貫陽介。 高球男團暫排並列第5 高爾夫項目在今日展開首個比賽日，男子組先行，香港有張雄熙、許龍一及黑純一參與。張雄熙首日在5洞打出低標準1梓的「小鳥」，但有3洞高標準完成，以低標準2桿結束首日比賽，暫排並列第9，與共列第1的日本及中華台北選手差3桿。而許龍一首日以低標準1桿並列13位，其中在第7洞的3桿洞，他造出一桿入洞的成績，至於黑純一就高標準3桿並列33。團體賽香港以137桿，與菲律賓及印度並列第5。女子方面，3位香港選手的劉弦、韓紫琳及丁慧中首日意外地同樣平標準桿完成，3人並列14，而團體港隊排第8。劉弦今日初段比賽不俗，頭12洞取得4隻「小鳥」一度進佔前列，但第13洞以高標準2桿及第17洞高標準1桿完成，最後平標準結束。

中國香港高爾夫球協會會長林詩鍵表示：很高興本屆亞運高球賽事能以許龍一一桿入洞開局，展現香港球手實力並鼓舞全隊士氣。林詩鍵又指，在亞運賽場面對世界級強敵，港隊會繼續按照比賽策略全力以赴，感謝大家支持香港高球運動員。

板式網球陳曉嵐羅易殷晉級八強 板式網球次圈，香港女雙組合陳詠悠和劉曉蔚次圈遇上菲律賓組合，首盤雖然輸1:6，不過第2盤打到決勝局贏7:6，細分8:6追平，不過二人第3盤再輸3:6未能晉級。另一女雙組合陳曉嵐與羅易殷對另一菲律賓組合就成功反勝晉級，二人首盤先輸5:7，不過之後連取2盤6:4、6:4，以盤數2:1反勝晉級八強，將與印尼代表爭入四強。男雙隊伍全部出局，鄒君林與羅樂培的組合以2盤2:6、2:6，不敵菲律賓對手，另一支男雙組合毅志恒、盧鐵風在次圈比賽對伊朗代表，輸盤數0:2。