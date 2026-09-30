英格蘭球員協會指高爾彭馬　成頻密賽程受害者

國際職業球員協會（FIFPro）在英國倫敦舉行表現峰會，英格蘭職業球員協會（PFA）在演講中，以英格蘭中場的高爾彭馬（Cole Palmer）為例子，稱他是在頻密的賽程下的受害者。
PFA的總裁莫蘭高（Maheta Molango）出席FIFPro的會議，提到賽程頻密對球員的影響。在今次國際賽期中，英格蘭有多達5名球員要退隊，包括在世界盃落選的高爾彭馬，莫蘭高指：「當英格蘭有5名球員要退隊，而球員本身就以入選國家隊為傲之時，不禁會問，這行業是不是出現甚麼問題？」當你見到像高爾彭馬，如果出席世界盃，他就要連續4個暑假比賽，最後他落選，你會問，為何他會錯過？他錯過了是因為他是賽程的受害者，這事絕對需要引起關注。」
英格蘭指，彭馬退隊是「疲勞管理」，而PFA與FIFPro都多次指出，頻密的賽程損害球員的健康，莫蘭高批評：「他們熱愛為英格蘭效力。他們熱愛為他們的國家隊效力。但不幸的是，你的身體會限制你的發揮。你無法違背生物規律。」他又指，問題不只是英格蘭球員，包括近期在國際賽受傷的德國國腳夏維斯（Kai Havertz）、荷蘭的波貝比（Brian Brobbey）還有法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）。他指：「這真的是我們想要的足球嗎？難道足球界那些讓我們擁抱夢想的人，都無法發揮出應有的水平嗎？這讓我非常擔憂。」莫蘭高提出，球員在季後要有3星期強制的休息及3個星期的復操期。