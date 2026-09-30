名古屋亞運｜大會稱已售出100萬張門票　女足四強日韓大戰不足千人入場

名古屋亞運的組委會在昨日（29日）公布，至今賽事已賣出超過100萬張門票。然而日本媒體卻提出，在女子足球的四強，日本隊對南韓只有不足1,000人入場而繼續引起關注，有媒體指在乒乓球項目的觀眾「八成」是中國人。
名古屋亞運組委會在周二公布，截至周一為止已售出超過100萬張門票，包括開幕禮，還有籃球、羽毛球、乒乓球及網球的17個項目，賣出逾9成門票。然而仍是一些大場館的項目，如足球。女足的四強東道主日本對南韓的大戰，在靜岡縣舉行卻只有998人入場。該場地本身可容納5萬人，但日本在第1場分組泰國隊比賽，只有1,202人，之後對越南也僅1,029人，而分組最後一場對中華台北，亦只得3,679人。之後淘汰賽對菲律賓，也只有1,084人。在最重要的四強對南韓，賽前因為出現惡劣天氣，令入場人數跌破1,000，至998人。
這場比賽日本國內只有網上直播，在直播期間，網民對入場人數之低惹起關注：「「這是日本女足半決賽，應該在免費電視台播出才對！」、「日本女足對南韓的比賽竟然這麼冷清！」、「日本女足對南韓的比賽，球場幾乎空無一人！」等。而決賽日將在周末舉行，網民也關心決賽日的入場數字。然而在乒乓球項目的觀眾也受到日本媒體關注，有日本體育媒體稱「八成」是中國的觀眾，他們指「感覺是8:2或7:3的比例，中國觀眾較多」。在孫穎莎對早田希娜的女單四強比賽，孫穎莎入場就已經掌聲雷動，而孫穎莎得分，看台就會大聲拍手。