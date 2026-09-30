名古屋亞運｜女子凱林賽香港楊礎搖吳思穎「炒車」　跳水陳梓銘得第5（更新）

名古屋亞運香港場地單車代表的楊礎搖與隊友吳思穎在準決賽發生碰撞，雙雙未能完成比賽，錯失獎牌機會。至於在跳水項目，香港代表陳梓銘晉級決賽後，以第5名完成。而電子競技項目，香港代表全部出局，其中在《英雄聯盟》面對缺少傳奇選手「Faker」的南韓，仍落敗。 場地單車的第2個賽日，進行了男女子團體追逐賽以及女子凱林賽的決賽，其中在女子凱林賽楊礎搖在預賽第2組取得次名晉級準決賽，而吳恩穎雖然在預賽得第3，但復活賽以第1名晉級準決賽。兩名香港代表在準決賽的第1組出戰，對手有上屆個人爭先賽金牌的苑麗穎，還有馬來西亞、日本及中華台北車手。然而兩位香港車手在轉彎時碰撞，雙雙未能完成，而之後二人只能出戰排名賽，楊礎搖取得第1，而吳思穎第3，總成績分別第7及第9。另外進行的男子個人爭先賽，昨日方取得銅牌的杜棹熙及翁浚皓出戰，二人資格賽取得13和11晉級，之後16強賽二人都要在復活賽晉級，在八強賽二人都未能晉級，在復活賽杜棹熙只取得第1組的第2，而翁浚皓第2組第3，雙雙未能晉級。

跳水項目，香港代表陳梓銘在女子3米板決賽出戰。她在今早預賽只得第7名晉級。不過在決賽有不錯發揮，當中在第3跳的305B「反方向翻騰兩周半屈體」，取得54.00分排第4。最後她以228.25獲得第5名。 英雄聯盟Faker對港隊休戰 電子競技香港代表已全部出局。其中在《英雄聯盟》的分組賽，香港雖然首戰擊敗了印度，但之後遇上中華台北落敗。最後一場面對強敵的南韓，雖然傳奇高手的「Faker」李相赫休戰，但南韓仍擊敗港隊。香港分組1勝2負未能晉級。而《無盡對決》八強，香港隊以0:2不敵蒙古被淘汰。《第五人格》的八強，香港遇上爭議對手的中華台北，源於有網民揭露，中華台北的代表在之前利用虛假截圖令香港的幾位頂級代表未能獲得比賽資格，而中華台北在這場比賽，於後2場賽事勝出，擊敗港隊晉級。

柔道王氏姊弟止步 柔道比賽在今日展開，香港代表在女子48公斤級、女子52公斤級以及男子66公斤級出戰。在女子48公斤級王嘉莉雖然在首圈擊敗尼泊爾代表晉級，但八強遇上中華台北選手僅負對手，而在復活賽再負於印度選手。女子52公斤級，徐淑琪在首圈遇上中國的許奧宇，同樣僅敗。男子66公斤級的王嘉祺，他是王嘉莉的弟弟，在首圈王嘉祺也成功擊敗尼泊爾選手，但16強賽被中華台北代表「一本」，未能晉級。 運動攀登項目，香港的王焯南、歐智鋒在男子速度賽的資格賽以第15及16名晉身半準決賽。王卓琪和黃浠蕎在女子抱石賽的準決賽只得第11及12，未能晉級決賽。射擊男子25米氣手槍速射，香港代表的陳浩輝在第1階段資格賽以284環得第16名。

鄭清然滑浪風帆排次席 帆船項目今日比賽舉行部份比賽，滑浪風帆今日僅有男子組進行比賽，女子組就取消，鄭清然在唯一一場比賽取得第2名，暫排第2。男子單人艇的比賽今日進行3場比賽，香港代表貝俊龍取得1場第2及2場第7，以17分排第4，與第3的馬來西亞代表差2分。男子雙人艇，香港的阿輝及祥傑在3場比賽取得2場第2及1場第3，總成績11分排第4，與第3的南韓隊同分。女子單人艇方面，洛雅怡在今日3場比賽中取得1場第1、1場第8及1場第10，扣除最差1場成績暫時以13分排第3，與領先的泰國代表僅2分距離。女子雙人艇香港組合普珺麗及麥曉彤在今日3場比賽有1場第1及2場第3，總成績領先，但與次席日本隊同得6分。