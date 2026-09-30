東盟盃香港隊入決賽　分組多打一個贏汶萊兩粒

國際足協東盟盃的分組最後一戰，香港隊在多打一個人之下，憑陳肇鈞與安永佳各入一球，以2:0擊敗汶萊。會與柬埔寨爭奪冠軍。

上場大勝老撾4球，香港隊今場只要不輸多過2球都足以晉級。今場有比上一場多的20,116人入場。因此今場陣容作出了一些的變動。吳宇曦、趙聡悟、陳肇鈞獲得正選。然而上半場港隊未能找到機會，最接近已是祖連奴接應吳宇曦傳中，門前撞高。半場互無紀錄。