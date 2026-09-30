東盟盃香港隊入決賽　分組多打一個贏汶萊兩粒

國際足協東盟盃的分組最後一戰，香港隊在多打一個人之下，憑陳肇鈞與安永佳各入一球，以2:0擊敗汶萊。會與柬埔寨爭奪冠軍。
上場大勝老撾4球，香港隊今場只要不輸多過2球都足以晉級。今場有比上一場多的20,116人入場。因此今場陣容作出了一些的變動。吳宇曦、趙聡悟、陳肇鈞獲得正選。然而上半場港隊未能找到機會，最接近已是祖連奴接應吳宇曦傳中，門前撞高。半場互無紀錄。
安永佳下半場兩次中楣
換邊僅4分鐘，汶萊球員夏美爾（Hanif Hamir）攔截踢中安永佳，在視像助理裁判（VAR）的示意下，球證翻看片段，將夏美爾驅逐，汶萊餘下時間10人應戰。以眾凌寡之下，下半場形成圍攻格局，祖連奴有3次的攻門都僅僅未能取得入球。到60分鐘，港隊的一次傳中球，陳肇鈞遠杜頂入打開紀錄。之後的比賽港隊繼續強攻，後備上陣的艾華頓右路多次造成威脅，而安永佳兩次接應傳中及角球都僅僅頂中門楣。不過在補時1分鐘，安永佳終於取得今場首個入球，為香港隊拉開比數。港隊之後還有機會拉開比數，只是安永佳對着龍門被對手撲出，香港終以2:0擊敗汶萊，分組兩戰全勝取得首名晉級。
港隊贏波後，將在周末（10月3日）的決賽與柬埔寨爭奪冠軍。柬埔寨在之前的一場的比賽，與東帝汶踢平2:2，柬埔寨以1勝1和首名晉級。冠軍獎金達30萬美元。