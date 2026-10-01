名古屋亞運｜順利晉身四強 港隊壁球男女團穩奪獎牌

在愛知名古屋亞運已收獲1金1銀1銅的香港壁球隊，昨日又肯定再有兩面獎牌落袋，男子隊於男團8強以場數2比0擊敗卡塔爾，女子隊在女團8強亦以同一比數淘汰中國，雙雙晉身四強，在不設季軍戰下，已穩奪兩面獎牌。網球方面，一號種子黃澤林於男單16強，以直落兩盤擊敗上屆銀牌得主、東道主球手綿貫陽介，連續兩屆晉身8強。
港隊於壁球男團8強鬥卡塔爾，由梁子軒打頭陣，以11比6、11比3及11比4輕鬆擊敗艾達華殊，先響頭炮。劉子均出戰第二場賽事，只花了17分鐘就以11比8、11比3及11比2輕取艾馬基，港隊以場數2比0晉級，今日將在四強與巴基斯坦爭入決賽。梁子軒賽後表示：「我覺得自己表現不錯，今天的對手都是預期之內，我會高少少。很多位我都要試一下比賽的用球及場地，以準備好明日對巴基斯坦的賽事。」劉子均則稱：「分組賽對日本的時候，我們打得相對緊張，因為對方有很多支持者，幸好都過到關。8強對其他小組的次名，我們都準備得很好去爭取獎牌回來。」
女團8強方面，夥拍鄧銘漮奪得混雙金牌的李嘉兒打頭陣，以11比4、11比3及11比4擊退中國的劉子怡，為港隊佔得先機。女單銅牌得主陳善鈺接著出戰，以11比6、11比4及11比0輕取張玉寧，令港隊以場數2比勝出，今日在四強將會鬥印度，爭取連續三屆殺入決賽。
黃澤林挫上屆銀牌得主
黃澤林於男單網球16強與綿貫陽介交手，首盤比分緊湊，局數打成6比6而要搶七，黃澤林憑著穩定發揮連取6分，細分贏7比1而先取首盤。黃澤林於第二盤的第三局，一度面對4個破發分，但最終都冷靜地化險為夷，成功保住該個發球局，及後愈打愈順，以6比3再贏一盤而晉級，今日在8強會對泰國的12號種子Kasidit Samrej。
另一網球港將張瑋桓，今日將分別夥拍黃康怡及朱鍇泓，出戰女雙及混雙8強賽事。至於首次成為亞運比賽項目的板網球，陳曉嵐及羅易殷昨於女雙16強以5比7下、6比4及6比4反勝菲律賓組合，晉身8強。