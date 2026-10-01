名古屋亞運｜順利晉身四強 港隊壁球男女團穩奪獎牌

在愛知名古屋亞運已收獲1金1銀1銅的香港壁球隊，昨日又肯定再有兩面獎牌落袋，男子隊於男團8強以場數2比0擊敗卡塔爾，女子隊在女團8強亦以同一比數淘汰中國，雙雙晉身四強，在不設季軍戰下，已穩奪兩面獎牌。網球方面，一號種子黃澤林於男單16強，以直落兩盤擊敗上屆銀牌得主、東道主球手綿貫陽介，連續兩屆晉身8強。

港隊於壁球男團8強鬥卡塔爾，由梁子軒打頭陣，以11比6、11比3及11比4輕鬆擊敗艾達華殊，先響頭炮。劉子均出戰第二場賽事，只花了17分鐘就以11比8、11比3及11比2輕取艾馬基，港隊以場數2比0晉級，今日將在四強與巴基斯坦爭入決賽。梁子軒賽後表示：「我覺得自己表現不錯，今天的對手都是預期之內，我會高少少。很多位我都要試一下比賽的用球及場地，以準備好明日對巴基斯坦的賽事。」劉子均則稱：「分組賽對日本的時候，我們打得相對緊張，因為對方有很多支持者，幸好都過到關。8強對其他小組的次名，我們都準備得很好去爭取獎牌回來。」