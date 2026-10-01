名古屋亞運｜香港壁球女團殺入決賽男團收獲銅牌　黃澤林網球男單入四強

名古屋亞運壁球女子團體香港代表

名古屋亞運香港壁球項目將增添一面金牌或銀牌。在女子團體的四強，香港隊擊敗印度晉身決賽。而男子團體方面，香港場數1:2不敵巴基斯坦，收獲銅牌。而網球方面，黃澤林在八強面對實力有距離的泰國代表，輕取盤數2:0晉身四強。 壁球項目肯定取得5面的獎牌。繼個人及雙打項目的1金1銀1銅後，團體賽香港在四強面對印度，香港首場由陳善鈺面對單打銀牌的印度代表，陳善鈺險勝局數3:2。第2場由混雙金牌的李嘉兒出戰，輸局數1:3。第3場香港派出何子樂應戰，並以3:0取勝，香港場數贏2:1晉級決賽。至於男團方面，四強遇上強敵的巴基斯坦，對手今屆在單打取得2面銅牌，劉子均首場面對銅牌得主Noor Zaman，贏局數3:1。之後的梁子軒以0:3不敵另一位銅牌得主Muhammad Ashab Irfan，最後決勝一場香港派出黎卓楠上陣，但在領先下被對手反勝，輸1:3，香港場數以1:2不敵巴基斯坦，仍獲得一面銅牌。

網球至少收獲兩面獎牌 網球場方面，世界排名100的黃澤林對排名389的泰國代表森利積（Kasidit Samrej），實力上有明顯差距。首盤黃澤林第2局破對手的發球局後，以局數6:3先下一城。第2盤森利積無法抵抗，輸多盤0:6，讓黃澤林僅1小時1分鐘就擊敗對手晉級。黃澤林四強對手是烏茲別克的蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov），雖然蘇丹諾夫世界排名僅439，不過他是上屆銅牌得主，而由於比賽不設季軍戰，黃澤林亦至少取得銅牌。 除了黃潭林之外，雙打的張瑋桓也鎖定獎牌。在女雙的八強，她與王康怡也同樣以盤數2:0輕取哈薩克組合，而張瑋桓之後仍會與朱鍇泓在混雙八強再戰，有機會再爭取多面獎牌。

板式網球項目，香港隊僅餘的女雙組合陳曉嵐和羅易殷，在八強面對印尼隊。二人以兩盤1:6、2:6不敵對手，八強止步，港隊在首屆板式網球亦已經完成賽事。香港壘球隊在循環賽取得第2勝，她們以6:5險勝泰國隊，最後一場會對菲律賓。七人欖球項目今日展開首個比賽日，香港男隊首場大炒烏茲別克45:0，之後同樣大勝馬來西亞48:0，下一仗會對中國，不過無論如何都肯定晉級八強。女隊方面，首場面對印度亦輕取33:7，今晚同樣會對馬來西亞，最後一場分組也是對中國。