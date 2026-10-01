名古屋亞運｜場地單車香港隊連奪2銀　帆船項目添1銀1銅

名古屋亞運去到尾聲，香港在場地單車項目增添獎牌。在女子麥迪遜賽，香港的李思穎與梁穎儀合作，取得一面銀牌。而男子的個人全能朱浚瑋亦取得亞軍。至於帆船項目，女子雙人艇完成比賽，香港的普珺麗與麥曉彤取得一面銀牌。而男子雙人艇，香港亦取得一面銅牌。 香港單車隊今日繼續在伊豆的單車館作戰。在女子麥迪遜賽，香港由李思穎與梁穎儀出戰麥迪遜賽。香港在計分圈一直守在2、3、4位衝分，而最後以第2名衝線再獲雙倍的6分，1分之微力壓中國隊，以31分獲得銀牌，而中國30分得銅牌。梁穎儀今屆繼公路單車後再獲得一面獎牌。

朱浚瑋個人全能賽得亞軍 在男子個人全能方面，朱浚瑋先在捕捉賽取得第1，第2場的配速賽獲得第3，之後的淘汰賽取得第2，在最後的計分賽中，朱浚瑋雖然一度追近，不過領先的梅澤幹太車手在後段發力搶分，最終梅澤幹太以總分193分獲得金牌，朱浚瑋以166分取得銀牌，銅牌是中國的吳俊傑。至於今日進行的女子爭先賽，楊礎搖繼續出戰，她與程嬿珊同樣晉級了八分一決賽，但不敵馬來西亞及日本選手，不過在復活賽雙雙晉級半準決賽。

帆船項目繼續追逵度，男子雙人艇今日進行4場比賽，阿輝與祥傑在取得1次第1、1次第3及2次第4，總分與印度同得23分，但印度成績較佳得亞軍，阿輝和祥傑取得香港帆船隊在今屆的首面獎牌。而女子雙人艇同樣進行4場比賽，香港代表的普珺麗和麥曉彤取得2場第2及2場第3，以總分16分得第2名，第1是日本代表，而香港代表與第3的馬來西亞選手有7分差距。普珺麗和麥曉彤為香港在帆船取得1面銀牌。 滑浪風帆馬君正暫列第2 其餘比賽，男子單人艇，貝俊龍完成9場資格賽後與次席馬來西亞同分，排第3，明日進行2場決賽。女子單人艇的諾雅怡同樣取得第3名晉級決賽。滑浪風帆男子組今日進行5場比賽，鄭清然以16分排第4，落後日本選手1分，比賽餘下2日仍有9場賽事。而女子組馬君正今日5場比賽有4場第2，落後中國代表李文琪4分排第2。青少年U19組別比賽，香港隊的黃梓豪與張子悅在滑浪風帆男女子組都領先。而雙人艇亦在男女子組排第1。至於女子單人艇，14歲的黃子曦暫時以18分排第3，而男子單人艇鄭祺翱排第4。