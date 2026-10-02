東盟盃｜港足決戰柬埔寨 爭盟主寶座

港足將於明日黃昏再在啟德主場館作賽，與柬埔寨爭奪今屆東盟盃第二級別盟主寶座，亦是港隊欲雪今年6月國際賽作客落敗之辱的良機。(10月3日18:00開賽，ViuTV99台直播)

港足後衛比堤 (香港足總圖片)

港足在A組尾場，以2比0擊敗少踢1人的汶萊，連同早前4比0打敗老撾，兩戰全勝躋身決賽。面對實力較弱的汶萊，教練盧比度在正選陣容上作出不少調動，讓多名首仗列後備的球員擔正，包括陳潤童、比提、陳肇鈞、吳宇曦及隊長安永佳；最終下半場憑陳肇鈞頭槌及安永佳勁射，各入一球贏波。 不過，主帥盧比度賽後對球員整體表現有所不滿，尤其臨門一腳把握力差，以及後防傳球節奏太慢，使對手容易協防；他坦言部分球員「用心多於用腦」比賽，尤其對手球員領紅牌後，應要踢得較聰明及作出更好決定。

港足今夏國際賽作客曾負柬埔寨0比2，盧比度稱今次港隊在主場出戰將會是很大優勢，可望贏回一仗：「主場跟作客分別好大，我們今次必須比上次踢得更具侵略性，要展現應有的競爭力，因為己隊明白柬埔寨實力很強。」 對手柬埔寨在B組最後一仗以2比2和東帝汶，小組2戰得4分，晉級決賽。柬埔寨該仗派遣多名入籍兵任正選，包括日本的大瀨貴己和小川雄大、巴西的伊亞高賓圖，以及哥倫比亞的安達斯尼圖，並有烏茲別克的美爾沙夫及日本的水野輝則列後備；其中安達斯尼圖個人梅開二度，將是港足今戰後防的心腹大患。