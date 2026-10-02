歐國聯｜車輪戰出征克羅地亞 三獅有力連捷

過去兩戰已派出21名球員上陣的「三獅兵團」英格蘭，周六深夜在歐國聯A3組的東歐之旅第二擊，鬥「格仔兵團」克羅地亞；預料體力將成今場勝負分野，估計三獅將調動另一批精兵上場，有力贏波而回。(球賽編號：FB6115；10月4日00:00開賽)

主場「臨尾香」2比3不敵西班牙後，英格蘭剛戰作客被視為同組最弱的捷克，作出4個正選調動，包括重用阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)及摩根羅渣士(Morgan Rogers)。球隊開局跟對手鬥攻，但捷克早段最具威脅的攻中柏華蘇歷(Pavel Sulc)因粗野攔截被逐後，令三獅隨即控制大局，最終在下半場由安東尼哥頓(Anthony Gordon)及王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)，各自連續兩場歐國聯入波，以2比0挫捷克，打開今屆勝利之門。

三獅未復霸氣，但主帥杜曹(Tuchel)認為淨勝兩球已「收貨」，今次國際賽期踢4場歐國聯的新嘗試，無疑更有利強隊調動兵力出戰。杜曹過去兩戰除門將只用効力列斯聯的查福特(Trafford)之外，其餘前中後三線共20人已全部上陣。跟卡尼在世盃決賽周合共攻入13球的攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)，上仗只在下半場中段落場，今場有望回歸正選，有利三獅加強進攻效率。