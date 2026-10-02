歐國聯｜西班牙超班 有力再「捷」

世盃盟主西班牙在歐國聯A3組連贏兩場後，周六深夜將於主場迎擊小組兩戰全敗的捷克。「狂牛兵團」人強馬壯，實力超班，今場勝券在握。(球賽編號FB6139，10月4日02:45開賽)

連同剛戰以4比1大炒克羅地亞，西班牙保持在國際賽的不敗世界紀錄延續至40場，期間更捧走歐國盃及世盃；該隊在各項賽事９連勝，追平了主帥迪拿富安迪(de la Fuente)任內的最佳成績，走勢強橫。

大軍人才濟濟，未來球王拉明耶馬(Lamine Yamal)上仗梅開二度兼交出助攻，在鋒線作用舉世無雙。當日大軍已為陣容輪換，包括名將防中洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)、中場重心柏迪(Pedri)及星級翼鋒尼高拉斯威廉斯(Nicholas Williams)僅後備登場，三子今場都有望重返正選，令戰力進一步提升。守將阿歷斯基莫度(Alex Grimaldo)同場熱身期間拉傷了左大腿，球隊補選貝迪斯後衛法蘭加西亞(Fran Garcia)，人腳依然齊整，要繼殺敗英格蘭與克羅地亞後再下一城，屬簡單任務。