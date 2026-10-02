歐國聯｜西班牙超班 有力再「捷」

世盃盟主西班牙在歐國聯A3組連贏兩場後，周六深夜將於主場迎擊小組兩戰全敗的捷克。「狂牛兵團」人強馬壯，實力超班，今場勝券在握。(球賽編號FB6139，10月4日02:45開賽)
連同剛戰以4比1大炒克羅地亞，西班牙保持在國際賽的不敗世界紀錄延續至40場，期間更捧走歐國盃及世盃；該隊在各項賽事９連勝，追平了主帥迪拿富安迪(de la Fuente)任內的最佳成績，走勢強橫。
大軍人才濟濟，未來球王拉明耶馬(Lamine Yamal)上仗梅開二度兼交出助攻，在鋒線作用舉世無雙。當日大軍已為陣容輪換，包括名將防中洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)、中場重心柏迪(Pedri)及星級翼鋒尼高拉斯威廉斯(Nicholas Williams)僅後備登場，三子今場都有望重返正選，令戰力進一步提升。守將阿歷斯基莫度(Alex Grimaldo)同場熱身期間拉傷了左大腿，球隊補選貝迪斯後衛法蘭加西亞(Fran Garcia)，人腳依然齊整，要繼殺敗英格蘭與克羅地亞後再下一城，屬簡單任務。
另邊廂的捷克，上仗歐國聯淨吞英格蘭兩蛋，首戰則以1比2敗在「格仔兵團」腳下，兩戰全敗，未夠「A級」水準。新帥迪尼亞(Denia)是前西班牙國腳，曾執教西班牙國家青年軍，成位史上首位帶領捷克國家隊的外國人，任務艱巨。
另外，捷克防線重心華迪美高法爾(Vladimir Coufai)上仗因傷缺陣，今場繼續上陣成疑。進攻重心卡拿碧(Karabec)則在同場半場傷出，再加上主力攻中柏華蘇歷(Pavel Sulc)領紅牌被逐，今場停賽。大軍人腳有限，更有多員主力未能披甲，今場只求輸少當贏。
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