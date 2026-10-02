歐國聯｜兩大傳統強國檢閱新兵 意大利「細」擋法國

歐國聯A1組兩大傳統強國法國及意大利，剛戰齊齊贏波，兩大新帥用新星試打，效果理想；周五深夜在巴黎相遇，預料又會大幅輪換陣容，可先試入球中位數[3.5]球「細」盤。(球賽編號：FB6099；10月3日02:45開賽)

沒有了因傷退隊的隊史神射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，法國球王施丹(Zidane)帶領的「高盧雄雞」上仗作客比利時，對比前仗1比0擊敗土耳其，正選陣容作出9個變動，守將安迪迪奧夫(Andy Diouf)、謝列美查基(Jeremy Jacquet)及中場派牌的盧卡斯達古夏(Lucas Da Cunha)，取得第一頂國家隊喼帽；掛帥的雷恩前鋒勒保羅(Lepaul)，則首次代表國家隊正選出場。

球隊仍然守得穩、攻得起，易邊後施丹先後換入主力奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)、卓基(Cherki)及米高奧利斯(Michael Olise)加強攻力，最終憑米高奧利斯88分鐘一次個人突破得手。當時施丹在場邊疾走，扮作衝力射球般慶祝，非常激動，帶領法國在歐國聯兩戰全勝0失球，無負威名。回到巴黎作今個賽期第三擊，預料施丹繼續作大幅輪換，其中羅馬防中古亞迪奧干尼(Kone)有望升正，主隊將繼續穩中求勝。

意大利上仗大勝吐烏氣

對手意大利上仗踢出難得的爭氣波，作客在濕滑場地下，以4比1大炒土耳其，為新帥文仙尼(Mancini)帶來回歸後首勝，一吐前仗主場吞比利時兩蛋的悶氣。「藍軍」上仗陣容變動亦大，文帥決心重用新人，為未來歐國盃外圍賽作準備。最搶鏡的當然是効力英超賓福特的守將米高卡約迪(Michael Koyode)，地標戰即在上半場交出1入球1助攻，在右路非常活躍。前線派出比奧艾斯保薛圖(Pio Esposito)及施巴斯坦艾斯保薛圖(Sebastiano)兩兄弟，活力十足，制空力強。

新勝再硬撼法國，預料意軍會轉攻為守，主力守將卡拉費奧利(Calafiori)及迪羅倫素(Di Lorenzo)，鋒將摩斯堅恩(Moise Kean)及施卡馬卡(Scamacca)，今場有望輪換下擔正，先求穩住陣腳，今場預料「細」均力敵，入球不會多。