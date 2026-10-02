愛知名古屋亞運｜港隊獎牌豐收 續衝金 單車奪兩銀 黃澤林晉男單四強創歷史

中國香港代表隊昨於愛知名古屋亞運各項賽事成績理想，再添3銀2銅，今日繼續衝金！當中在場地單車收獲兩銀，帆船隊則取得1銀1銅；壁球隊於女團四強力克印度，更坐銀望金，男團則於四強不敵巴基斯坦，仍收獲銅牌。網球隊藉「一哥」黃澤林於男單晉級四強，張瑋桓及王康怡組合亦打入女雙四強，已穩奪兩面獎牌。

朱浚瑋昨出戰場地單車男子全能賽，首項捕捉賽得第一名，第二項配速賽得第三，總成績一度居首；跟著的淘汰賽他得第三名，到了最後一項記分賽，得分直接計入總成績，他取得52分，最終以總分166分奪得銀牌。25歲的朱浚瑋賽後表示：「其實我好想贏第一，但日本選手(梅澤幹太)始終是今年亞錦賽冠軍，記分賽是自己弱項，能守住第二算是有交代。上屆輸了很不開心，當時跟自己說，三年後的亞運要更快更強，結果我做到了。」

女子麥迪遜賽，「小女車神」李思穎夥拍梁穎儀於最後一刻壓線力克中國隊，以總成績以31分獲亞軍，令港隊連續三屆在此項目摘銀。李思穎今日將出戰女子全能賽爭金，梁穎儀賽後表示：「有好拍檔李思穎在此，我會放心很多，我很多謝她，希望她明天(的獎牌)可換一個顏色。」 港隊在帆船賽亦獲佳績，首戰亞運的普珺麗、麥曉彤於帆船女子49erFX級賽事得銀牌；祥傑、阿輝在男子49er級別，與印度同得23分，但因排名成績不及對方，連續兩屆獲銅。