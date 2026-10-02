愛知名古屋亞運｜港隊獎牌豐收 續衝金 單車奪兩銀 黃澤林晉男單四強創歷史

中國香港代表隊昨於愛知名古屋亞運各項賽事成績理想，再添3銀2銅，今日繼續衝金！當中在場地單車收獲兩銀，帆船隊則取得1銀1銅；壁球隊於女團四強力克印度，更坐銀望金，男團則於四強不敵巴基斯坦，仍收獲銅牌。網球隊藉「一哥」黃澤林於男單晉級四強，張瑋桓及王康怡組合亦打入女雙四強，已穩奪兩面獎牌。
朱浚瑋昨出戰場地單車男子全能賽，首項捕捉賽得第一名，第二項配速賽得第三，總成績一度居首；跟著的淘汰賽他得第三名，到了最後一項記分賽，得分直接計入總成績，他取得52分，最終以總分166分奪得銀牌。25歲的朱浚瑋賽後表示：「其實我好想贏第一，但日本選手(梅澤幹太)始終是今年亞錦賽冠軍，記分賽是自己弱項，能守住第二算是有交代。上屆輸了很不開心，當時跟自己說，三年後的亞運要更快更強，結果我做到了。」
女子麥迪遜賽，「小女車神」李思穎夥拍梁穎儀於最後一刻壓線力克中國隊，以總成績以31分獲亞軍，令港隊連續三屆在此項目摘銀。李思穎今日將出戰女子全能賽爭金，梁穎儀賽後表示：「有好拍檔李思穎在此，我會放心很多，我很多謝她，希望她明天(的獎牌)可換一個顏色。」
港隊在帆船賽亦獲佳績，首戰亞運的普珺麗、麥曉彤於帆船女子49erFX級賽事得銀牌；祥傑、阿輝在男子49er級別，與印度同得23分，但因排名成績不及對方，連續兩屆獲銅。
黃澤林為港隊首奪單打獎牌
香港網球「一哥」黃澤林於男單8強面對泰國球手Kasidit Samrej，以6比3、6比0輕鬆勝出而晉級，在不設銅牌戰下，穩奪香港網球隊歷來首面亞運單打獎牌。他賽後表示：「很開心今日去到四強，來這裡的目標，當然就是希望拿到獎牌，不過仍要繼續努力。之前很希望自己可以拿到獎牌，現在拿到了，就看自己可以去到幾遠。」
張瑋桓及王康怡組合則於女雙8強，輕取哈薩克組合，與黃澤林齊齊打破港隊在亞運網球的64年獎牌荒。壁球方面，港隊於女團四強以場數以2比1力克印度，連續三屆打入決賽，將與馬來西亞爭金；男子隊則以場數1比2不敵巴基斯坦，獲得銅牌。