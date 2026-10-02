歐國聯｜德國挫塞爾維亞高普首勝　缺C朗葡萄牙仍贏丹麥

歐洲國家聯賽的第3輪比賽，高普（Jurgen Klopp）帶領的德國隊終於贏波，主場2:0贏塞爾維亞，同組的荷蘭就與希臘踢平。至於基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）提早離隊的葡萄牙，作客以4:2擊敗丹麥。
由前利物浦及多蒙特領隊高普執掌的德國隊，在歐國聯主場迎來首勝。面對分組未贏過的塞爾維亞，德國主場在39分鐘才找到入球機會，科利安華迪斯（Florian Wirtz）的射門中枉，門前由湯比斯卓夫（Tom Bischof）補中，半場德國隊1球領先。華迪斯上半場中柱，但下半場就找到自己的機會，在61分鐘為德國拉開比數，德國最終以2:0擊敗塞爾維亞，在高普領軍下取得首場勝仗。另外，德國中場包亞（Mika Baur）的上陣，成為德國史上第1,000個為國家隊取得上陣的球員。德國目前在A3組以4分排第3。同組，荷蘭半場落後2球下，作客以2:2迫和希臘，希臘以2勝1和7分在榜首領先，荷蘭5分排次席。
至於賽前有C朗不滿繼續要做後備，憤而離隊的葡萄牙，作客13分鐘由祖奧簡斯路（João Cancelo）打開紀錄，丹麥雖然23分鐘追平，但2分鐘後干卡路拉莫斯（Gonçalo Ramos）又為葡萄牙再領先。換邊後海倫（Rasmus Hojlund）為丹麥再度追平後，域天拿（Vitinha）與祖奧菲歷斯（Joao Felix）之後各建一功，葡萄牙4:2贏丹麥。佐治捷西斯（Jorge Jesus）帶領的葡萄牙3戰全勝在榜首領先。同為A4的威爾斯，主場以2:1擊敗挪威，是球隊今年首次國際賽勝利，而丹麥、挪威及威爾斯目前各得3分，丹麥得球較多領先。
愛爾蘭比賽遇球迷抗議
在愛爾蘭舉行的B3組比賽，愛爾蘭對奧地利發生球迷抗議，向球場拋入大量網球阻礙比賽，以要求取消與以色列的比賽，令比賽受干擾，其後球證在看到有人將巴勒斯坦旗拋進球場後，暫停比賽補水，比賽在4分鐘飲水時間後恢復。而愛爾蘭與奧地利踢平2:2。至於同組的以色列就與科索沃悶和0:0。