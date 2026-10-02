英超｜曼城今日將提出上訴　貝安德憂阿聯酋賣盤捱轟

曼城被英超賽會指控，涉及以虛假合約隱瞞8.3億英鎊贊助費來源事件，逐漸演變成英國的政府事件。英國首相貝安德（Andy Burnham）早前表示，憂慮曼城被裁定罪成會導致阿聯酋出售曼城股權，引起在野保守黨抨擊，英國首相府之後緊急聲明指「任何人都不能凌架規則」來降溫。同時也有要求英國的稅務總署調查曼城事件中涉及的逃稅等問題。

貝安德在周三（9月30日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，他表示自己沒有直接參與過程，指有關調查是由英超賽會獨立進行。然而他指因為曼城「否認」，故此不能「作出結論」。貝安德被問到，會否擔心自2008年接手球會的阿聯酋副總理Sheikh Mansour會將球隊出售時，貝安德指：「我會真的擔心失去他們。他們一直是建設現代的曼徹斯特的巨大合作夥伴，當然也幫助曼城發展成為如今的全球勁旅。我不能干預更多過程，我這樣做是錯誤的。」在野保守黨批評貝安德的說法是施加「政治壓力」。