名古屋亞運｜黃澤林男單反勝入決賽　壁球女團獲銀牌（更新）

名古屋亞運網球項目，香港網球代表的黃澤林在四強，以盤數2:1反勝烏茲別克的蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov），歷史性打入決賽，將有機會贏得首面網球金牌。至於壁球的女子團體決賽，香港隊以1:2的場數不敵馬來西亞，取得一面銀牌。
上屆八強止步，現在已是世界前100位的黃澤林，在四強遇上上屆銅牌得主的蘇丹諾夫。蘇丹諾夫在第1盤把握唯一一個的破發分，成功打破黃澤林的發球，以局數6:3先取一盤。落後的黃澤林第2盤打出7個發球直接得分（Ace），以6:3的局數追平盤數1:1。決勝的第3盤，黃澤林再兩度破發，贏局數6:2，以盤數2:1反勝蘇丹諾夫入決賽，這是香港首面男子網球的獎牌。黃澤林決賽對手會是中國的吳易昺或日本的松岡颯人。至於女雙的張瑋桓與王康怡，今日也會與中華台北組合爭入決賽，只要取勝她們也突破香港球手在女雙的獎牌紀錄。
黃澤林對蘇丹諾夫精華
壁球項目今日進行女子團體的決賽。香港隊繼續由陳善鈺、何子樂及李嘉兒出戰。然而次序轉換，首場香港隊派出何子樂對Aifa Azman，Aifa Azman之前只打混雙，八強正是輸給李嘉兒組合，不過在首場還是以3:0的局數擊敗何子樂，為馬來西亞領先。第2場是陳善鈺的復仇戰，對手正是兩屆金牌得主的茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），陳善鈺上屆個人決賽和今屆個人賽四強就輸給她，不過今次陳善鈺在先領先1局下，雖然被反超2局，但最後再取2局擊敗對手成功復仇，香港追和場數1:1。第3場香港派出李嘉兒，對女單八強輸給陳善鈺的Aira Azman，但李嘉兒以局數0:3敗陣，馬來西亞贏得女團金牌，香港獲銀牌。壁球隊今屆以1金2銀2銅完成賽事，明日返港。
七人欖球港男隊3戰全勝晉級八強
七人欖球項目，香港男子隊在分組的最後一場，成功4次達陣及1次加罰射入，輕鬆以22:0贏國家隊，以小組全勝晉身八強，八強的對手是分組大勝過的馬來西亞。而女隊分組最後一場，被對手兩次達陣落後，之後有莊嘉欣成功達陣追近，但之後國家隊再次達陣，半場落後5:19。下半場國家隊再次達陣，而歐景桃末段為香港再取一次達陣，但港隊仍以10:24落敗。分組次名出線，四強對日本隊。壘球項目，香港隊最後一場的循環賽對手是菲律賓。香港隊以3:9不敵對手，以2勝5負第6名結束賽事。