名古屋亞運｜黃澤林男單反勝入決賽　爭取香港首面網球金牌

名古屋亞運網球項目，香港網球代表的黃澤林在四強，以盤數2:1反勝烏茲別克的蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov），歷史性打入決賽，將有機會贏得首面網球金牌。

上屆八強止步，現在已是世界前100位的黃澤林，在四強遇上上屆銅牌得主的蘇丹諾夫。蘇丹諾夫在第1盤把握唯一一個的破發分，成功打破黃澤林的發球，以局數6:3先取一盤。落後的黃澤林第2盤打出7個發球直接得分（Ace），以6:3的局數追平盤數1:1。決勝的第3盤，黃澤林再兩度破發，贏局數6:2，以盤數2:1反勝蘇丹諾夫入決賽，這是香港首面男子網球的獎牌。黃澤林決賽對手會是中國的吳易昺或日本的松岡颯人。至於女雙的張瑋桓與王康怡，今日也會與中華台北組合爭入決賽，只要取勝她們也突破香港球手在女雙的獎牌紀錄。