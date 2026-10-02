名古屋亞運｜中國柔道代表唐婧咬人被DQ　牙印清晰可見

名古屋亞運的柔道項目，在昨日（1日）賽事發生罕見的咬人事件。中國代表的唐婧在女子70公斤級的準決賽比賽中，用口隔着柔道袍咬日本代表前田凛的手腎，並咬出一個清晰可見的咬痕，唐婧當場被取消資格。內地媒體有些指責日本「炒作」，但也有展示明顯的牙印。

31歲的唐婧在上屆取得63公斤級的銀牌，今屆出戰70公斤級比賽，對手前田凛在最後贏得金牌。比賽在賽事的八強發生，在進行了1分鐘的比賽，唐婧拉下前田在地面上糾纏，期間唐婧壓制着前田期間，唐婧用口咬前田的手臀，前田之後向裁判告發，並展示出傷勢。從影片看到，咬痕清晰可見，日本媒體指唐婧隔着柔道袍咬前田約20秒。裁判最後判唐婧嚴重違規，被直接取消資格。賽事的報告，指唐婧是違反柔道精神而直接判落敗。前田之後一路打到決賽，並擊敗哈薩克選手贏得金牌。