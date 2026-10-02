C朗離開國家隊訓練營　或面臨葡萄牙處分

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），因為不滿在歐洲國家聯賽繼續被列為後備，憤而離開葡萄牙訓練基地事件。葡萄牙主帥的佐治捷西斯（Jorge Jesus）表明「企硬」，而媒體指根據葡萄牙的規則，C朗將面臨足協處分。
C朗因為被通知對丹麥一仗仍列為後備而不滿，雖然葡萄牙足協主席前赴丹麥試圖調停，但C朗仍決心離開哥本哈根的訓練基地。根據媒體報道，C朗已違反葡萄牙足協的紀律章程。根據葡萄牙足協章程，球員被徵召後，在未經批准下離開訓練營，球員可面臨1至6個月的停賽，同時對職業球員會有罰款處分，金額約500至1,000歐元。至於主教練的佐治捷西斯也拒絕讓步：「我可以承諾任何我想要，我是領隊，我告訴球員他不需要比賽，我會把他放在後備席，如果我需要你上陣30分鐘，你就要比賽，如果不需要，他就不用了。」他續指：「沒有球員可以改變我的想法，不是他，也不是球場上任何人，也不是主席，永遠沒有，是零。」
葡萄牙球員稱讚教練
在球隊作客擊敗丹麥，球員也支持捷西斯。連續兩場取代C朗位置，今場有入球的干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）表示：「首先，新領隊給我們很大幫助。我們更清晰那想法，我們每位球員都清楚每位隊友進攻和防守的位置。你可以看到我們今日的表現，還有近期的比賽。我們每日都在進行，這是過程的一部份，我們高興再次在面對一支強隊可以贏波。」
同樣有入球的域天拿（Vitinha）指：「這是教練所做的工作。我們打了一場出色的比賽。我認為在贏波之外，我們比賽的內容也很出色。我覺得我們展示出近期最佳的，我們在過去3場宦在進步。事實上這有賴於更多時間與教練合作，吸收更多他的想法。」對於C朗的問題，域天拿指：「我們嘗試專注比賽，我認為我們給了很優秀的回應，要為此祝賀整個陣容。」