C朗離開國家隊訓練營　或面臨葡萄牙處分

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），因為不滿在歐洲國家聯賽繼續被列為後備，憤而離開葡萄牙訓練基地事件。葡萄牙主帥的佐治捷西斯（Jorge Jesus）表明「企硬」，而媒體指根據葡萄牙的規則，C朗將面臨足協處分。

C朗因為被通知對丹麥一仗仍列為後備而不滿，雖然葡萄牙足協主席前赴丹麥試圖調停，但C朗仍決心離開哥本哈根的訓練基地。根據媒體報道，C朗已違反葡萄牙足協的紀律章程。根據葡萄牙足協章程，球員被徵召後，在未經批准下離開訓練營，球員可面臨1至6個月的停賽，同時對職業球員會有罰款處分，金額約500至1,000歐元。至於主教練的佐治捷西斯也拒絕讓步：「我可以承諾任何我想要，我是領隊，我告訴球員他不需要比賽，我會把他放在後備席，如果我需要你上陣30分鐘，你就要比賽，如果不需要，他就不用了。」他續指：「沒有球員可以改變我的想法，不是他，也不是球場上任何人，也不是主席，永遠沒有，是零。」