名古屋亞運｜帆船項目香港添2金1銀　李思穎場地單車個人全能領先

名古屋亞運香港代表在帆船項目今日（2日）連取3面獎牌。當中在青少年組的男女子雙人艇，香港代表都獲得金牌，而在成年組的男子單人艇，貝俊龍取得銀牌。至於伊豆的場地單車，李思穎個人全能賽暫時領先。
帆船項目今日有多個項目完成賽事。在青少年組的男子雙人艇，喬澔鏗與普令行在12場比賽都以第1完成，與第2的新加坡有24分距離，完美地贏得冠軍。女子雙人艇方面，江芷棋、黃子曦的組合在今日4場比賽都取得第1，最終以14分贏得金牌，比次席的日本隊少6分。成人組的男子單人艇，貝俊龍在2場決賽取得1場第1及1場第3，取得4分，可是連同帶入決賽的7分，他以11分得第2，多冠軍的南韓選手2分，為香港取得銀牌。女子單人艇原本以第3名晉級決賽的洛雅怡，可惜得第4完成，她在今日2場決賽取得1場第1及1場第5，總分與印度代表同得14，不過因為預賽成績不及對方。
其他未完成的比賽，青少年組女子單人艇黃子曦今日2場比賽取得第2和第3，暫排第3。而青少年組的男子單人艇，鄭祺翱亦在第3位。而滑浪風帆，成年組男女子的比賽今日順利舉行，鄭清然在男子5場比賽雖然有1場第2，不過之後4場第4，目前總成績排第4。女子馬君正今日有1場第1，其餘4場第2，目前總成績守在次席。青少年男女子，因為天氣情況有3場比賽改期，黃梓豪與張子悅都仍然領先。
杜棹熙男子凱林賽首名晉級
場地單車項目，昨日取得銀牌的李思穎出戰個人全能的賽事，在首兩項的捕捉賽取得第3，但之後的配速賽以第1完成，與日本的梶原悠未同得76分領先。女子爭先賽的賽事，香港代表程嬿珊和楊礎搖半準決賽分別不敵中國的苑麗穎和日本的佐藤水菜，被跌入排名賽。男子凱林賽，杜棹熙在首圈的第2組首名晉級，而隊友翁浚皓在第1組得第5，之後要從復活賽晉級準決賽，兩位香港車手在同一組。
林小慧出戰首次虛擬跆拳道
跆拳道今日香港隊有林小慧出戰虛擬跆拳道混合個人賽及女子49公斤級賽事，在虛擬跆拳道混合個人賽林小慧16強不敵印度選手。而在女子49公斤級，亦在16強負於伊朗選手。至於女子67公斤級的何嘉雯，在16強不敵吉爾吉斯代表。