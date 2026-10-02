名古屋亞運｜帆船項目香港添2金1銀　李思穎場地單車個人全能領先

名古屋亞運香港代表在帆船項目今日（2日）連取3面獎牌。當中在青少年組的男女子雙人艇，香港代表都獲得金牌，而在成年組的男子單人艇，貝俊龍取得銀牌。至於伊豆的場地單車，李思穎個人全能賽暫時領先。

帆船項目今日有多個項目完成賽事。在青少年組的男子雙人艇，喬澔鏗與普令行在12場比賽都以第1完成，與第2的新加坡有24分距離，完美地贏得冠軍。女子雙人艇方面，江芷棋、黃子曦的組合在今日4場比賽都取得第1，最終以14分贏得金牌，比次席的日本隊少6分。成人組的男子單人艇，貝俊龍在2場決賽取得1場第1及1場第3，取得4分，可是連同帶入決賽的7分，他以11分得第2，多冠軍的南韓選手2分，為香港取得銀牌。女子單人艇原本以第3名晉級決賽的洛雅怡，可惜得第4完成，她在今日2場決賽取得1場第1及1場第5，總分與印度代表同得14，不過因為預賽成績不及對方。