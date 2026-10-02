NBA｜雲班耶馬表態拒為博彩代言　對其他球手感到遺憾

勒邦占士（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant），分別為體育博彩公司及預測平台宣傳，聖安東尼奧馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）在周四（1日）訓練後的訪問中，對有球手代言感到遺憾。

勒邦占士在今年9月，從博彩公司的DraftKings，轉到預測平台Polymarket，而杜蘭特本身已為FanDuel宣傳，而他同時也是另一預測平台Kalshi的投資人。至於「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）在2月也成為Kalshi的股東，「小丑」祖傑（Nikola Jokic），在塞爾維亞也是博彩公司Superbet的代言人。對於自己會否考慮為體育博彩網站宣傳，雲班耶馬在馬刺的訓練後說：「絕對不會。我從沒有考慮過這些。說實話，當我見到一些球手在為此宣傳，我覺得很遺憾。每個人都有自己想要的，但這不是我。」