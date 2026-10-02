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體育
出版：2026-Oct-02 15:18
更新：2026-Oct-02 15:18

NBA｜雲班耶馬表態拒為博彩代言　對其他球手感到遺憾

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雲班耶馬稱自己拒絕成為博彩公司的代言。(路透社)

勒邦占士（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant），分別為體育博彩公司及預測平台宣傳，聖安東尼奧馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）在周四（1日）訓練後的訪問中，對有球手代言感到遺憾。

勒邦占士在今年9月，從博彩公司的DraftKings，轉到預測平台Polymarket，而杜蘭特本身已為FanDuel宣傳，而他同時也是另一預測平台Kalshi的投資人。至於「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）在2月也成為Kalshi的股東，「小丑」祖傑（Nikola Jokic），在塞爾維亞也是博彩公司Superbet的代言人。對於自己會否考慮為體育博彩網站宣傳，雲班耶馬在馬刺的訓練後說：「絕對不會。我從沒有考慮過這些。說實話，當我見到一些球手在為此宣傳，我覺得很遺憾。每個人都有自己想要的，但這不是我。」

「斑馬」再說：「在以前，金錢可能是一個吸引力。現在不是了，即使我這麼說，我還是拒絕過很多，金額遠遠超過我賺取過的金錢，因為那些東西與我的價值觀不符。現在，我想宣傳分享一些訊息及價值觀是有正面影響的事。顯然，我們賺了數以百萬，這是我們巨大的優勢。我們最大的優勢在於能啟發他人。我想以正面的方式啟發其他人。這是我能做的最有力的事。」

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