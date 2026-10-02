西甲｜皇家馬德里向歐洲足協提交「實質證據」　指控巴塞隆拿賄賂球證

歐洲足協表示，會檢視相關的文件。巴塞被指在2001至2018年間，向尼基爾拿（Jose Maria Enriquez Negreira）支付840萬歐元款項，然而巴塞否認事件中有犯錯，並指出有關資金是支持尼基爾拿及其所屬公司的球探及技術報告費用。然而，皇馬指，他們提交新的文件，據報逾5萬頁，並詳細包含巴塞「直接影響比賽公正性和裁判制度信心的證據」。歐洲足協就指有關文件「內容豐富」，但需要交由協會的道德與紀律調查員檢視證據。

皇馬周四（1日）發表聲明表示：「希望調查能盡快推進以及結案」，並敦促相關人員「根據已證實的事實嚴重程度，作出相應裁決。」巴塞回應指出歐洲足協未對他們「展開任何新的調查程序」，巴塞指：「相關程序在2023年開始，當時任命2名調查員，他們此後採取他們認為適當的行動。球會一直配合並滿足他們的所有要求。這些程序並未重新展開，因為從未終止過。至於針對這些文件應採取甚麼行動，則由調查員自行決定。截至目前，他們既未向巴塞隆拿提出任何新要求，也未將皇家馬德里的投訴轉達給球會。若他們採取行動，球會會作出相應回應。根據相關法律規定，案件的處理結果取決於西班牙國內進行的刑事訴訟，並將繼續維持現時的狀態。」