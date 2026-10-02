名古屋亞運｜陳曉嵐羅易殷板式網球女雙八強止步 好拍檔因網球夢想成真

名古屋亞運為亞運首次加入新興運動板式網球（Padal）作獎牌獎目，香港組合陳曉嵐（Isabella）與羅易殷（Suki）歷史性殺入八強，雖然不敵印尼組合Novela Putria/Beatrice Gumulya無緣四強，仍創下佳績。 二人年幼時因網球結緣而並肩作戰，兩年前抱着試玩心態接觸 Padel，一步一步投入訓練及香港公開賽事，最終代表香港出戰亞運板式網球。從網球場走向名古屋，既是個人突破，亦是一趟神奇之旅。

羅易殷盼更多香港人認識板式網球 賽後陳曉嵐（Isabella）表示︰「大家都付出了很多努力，終於換來成果，對自己追夢而言是一個肯定。從來沒有想過在這個年紀繼網球後）又找到另一項熱愛的運動，更可以代表香港出戰亞運。好拍檔羅易殷則表示︰「在香港打板式網球並不容易，希望亞運後可以令更多人認識這項運動，令板式網球在香港發展越來越好。」她們表示家人及朋友專程到日本打氣，在親友面前贏波贏波很高興。

板式網球陳曉嵐、羅易殷賽後訪問

Suki 最初因為參加一項香港公開賽接觸 Padel，原本只是與網球朋友嘗試新運動，後來「愈打愈有」，於是邀請 Isabella 參與。兩人由每星期固定打一次開始，其後參加 PADEL+ 舉辦的 Pro Team 選拔，入選後接受專業訓練，逐步走上較有系統的比賽道路。 「我們是第一批香港球手，不知道如何定義成績好壞，因此沒有壓力，純粹開心打波。」Suki直言，二人組隊雙打初期，以享受比賽及提升世界排名為目標，代表香港從來未敢想像。隨着兩人參與更多本地及海外比賽，由逐漸進步的小目標，慢慢延伸至職業巡迴賽、世界排名遞升。今年四月，她們接連贏得香港公開賽及港隊選拔賽，最終取得愛知 - 名古屋亞運會代表資格。「有如兒時夢想成真」

運動員要走得更遠，除了個人訓練及比賽經驗，整體運動氛圍同樣重要。兩人指出，香港 Padel 近年參與人數明顯增加，但場地數量及位置仍是普及過程中的挑戰。目前大部分 Padel 球場集中於西貢一帶。Isabella 認為，增加大眾接觸 Padel 的機會尤其重要：「Padel 既是一項促進社交聯誼的運動，也具備發展為職業運動的競技項目的潛力。要推動 Padel普及，關鍵是讓市民更容易接觸，市中心場地的設立，正好讓這項運動更貼近日常生活。」 市區中心地帶有 Padel 場地，確實會方便不少，例如太古坊由2024年起在鰂魚涌商業區設置 Padel 場地，讓附近上班一族在午飯時或下班後，能快速「開波」。本身是物理治療師的Suki，平日需要兼顧日常工作與香港代表隊訓練。，她指出場地若位於市區、交通方便，有助推動上班族參與Padel。

據悉，太古坊即將發展新的板式網球會所，場地將採用賽事級規格，不僅可舉辦國際級賽事，亦為港島區運動愛好者增添選擇。對本地 Padel 而言，當運動由專門場地逐漸走進市區日常，場地的角色亦不只是讓大眾「有波打」，同時可為訓練、比賽以至推動整項運動發展提供更多可能。 而對於兩位即將踏上亞運舞台的港將而言，讓更多人接觸 Padel 只是第一步；如何讓香港逐漸具備更完善的競技環境，同樣是她們對這項運動的期望。談到亞運後香港板式網球的發展，Isabella 認為，除了培養本地球手，亦需要讓更多高水平賽事落戶香港：「代表香港出戰只是開始，希望長遠可以在香港舉辦更多區域性甚至國際賽事，讓本地球手有更多機會在主場與亞洲及世界各地的球手交流。」