名古屋亞運｜北韓代表團穿中國品牌　南韓媒體質疑違聯合國制裁

南韓媒體報道，北韓隊部份的運動員穿上了屬於中國品牌「喬丹」的運動服，可能違反聯合國對北韓的制裁。

據南韓媒體的報道，中喬體育在9月16日在微博表示，成為北韓代表團的官方合作夥伴，並且在上月22日，內地媒體表示北韓的亞奧及奧運代表團，都會穿上喬丹品牌的服裝訓練及提供比賽器材。北韓代表團今屆有約180名運動員參賽，當中部份穿上了喬丹品牌的體育服、帽以及背包。在跳馬、跳水以及舉重項目，北韓運動員都穿上了喬丹品牌外套上頒獎台。