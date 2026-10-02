名古屋亞運｜北韓代表團穿中國品牌　南韓媒體質疑違聯合國制裁

南韓媒體報道，北韓隊部份的運動員穿上了屬於中國品牌「喬丹」的運動服，可能違反聯合國對北韓的制裁。
據南韓媒體的報道，中喬體育在9月16日在微博表示，成為北韓代表團的官方合作夥伴，並且在上月22日，內地媒體表示北韓的亞奧及奧運代表團，都會穿上喬丹品牌的服裝訓練及提供比賽器材。北韓代表團今屆有約180名運動員參賽，當中部份穿上了喬丹品牌的體育服、帽以及背包。在跳馬、跳水以及舉重項目，北韓運動員都穿上了喬丹品牌外套上頒獎台。
制服是否屬禁止清單有灰色地帶
報道指出，根據聯合國安堊會在2006年的第1718號決議，禁止向北韓供應、出售或轉讓奢侈品，並於2016年通過第2270號決議，將「休閒體育器材」列入清單。然而清單未明確列出一般運動服或代表團制服。裁決重點將放在所提供裝備的具體類型、實際交付物品的細節，以及是否存在任何金錢交易。英國的專家表示如果企業向北韓匯款或與北韓企業成立合資企業，則可能違反制裁規定。但他補充說，對於制服是否應被視為奢侈品，可能會有不同的解讀。
不過報道提及，在2024年已有中國企業為北韓的男女子足球代表提供服裝。而在2018年的平昌冬奧，南北韓組成聯隊參賽，由於nike擔心違反美國的制裁，而未有為原本南韓隊提供制服，改由一家芬蘭公司提供。