英超｜費格遜新書受訪稱幾乎移民加拿大　談碧咸以為被放棄

曼聯的傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）將出版新書，談及自己生涯最重要的21場比賽。他在接受英國廣播公司（BBC）訪問，談及一些他仍記得的事情。 還有3個月迎來85歲生日的「費爵爺」，在接受BBC的訪問中談及他在中風接受手術後，於2018年5月首次回到奧脫福看比賽：「我希望我可以說我很舒適，但其實並不如此。」他表示，當時妻子仍在時，非常擔心「我太太與我一起，她差點就哭了。當我們坐下，她說『這非常美妙』。」當時球迷為費爵爺鼓掌。被問到現在的健康，費爵爺指：「我感覺很好，雖然受了有點小傷。」爵爺指，在接受腦部手術後，一度失聲：「我一度失聲，說不出話來。這是令人非常害怕的時刻。我記得我的孫來看我，我失聲了。然後他們帶我去看治療師，她開始絡我一些鳥類、動物和河流等名字叫我讀出來。之後我可以發聲了。」

談及過去，費格遜曾為蘇格蘭國家隊上過陣，對於自己年輕時的經歷，他表示自己是差點放棄足球移民加拿大。他在1955年代表格拉斯哥的高校出戰盃賽決賽，他說：「這是我的起點。我代表過格拉斯哥學校聯隊、蘇格蘭學校聯隊，還有蘇格蘭青年隊。我的起點在那裡，回想起來非常滿足。」他表示自己的母親很喜歡看他比賽，而且會給予讚美，而父親卻非常嚴格，即使他帽子戲法都會批評表示。 欠一隊機會差點就離開蘇格蘭 費爵爺16歲首次代表蘇格蘭的昆士柏上陣，之後去到聖莊士東，他指在那裡幾乎放棄足球：「我不享受在那裡，我無法在一隊比賽，我一直只能踢預備組。我已經填好了表格，並打電話給加拿大的姑姑，因為你需要擔保人，我當時沒告訴父母。」幸好是，聖莊士東之後發生球員集體的感冒，費格遜獲得首次機會對格拉斯哥流浪，並完成帽子戲法。對於這改變，他說：「我會向年輕人說，不要錯過人生最重要的機會。你需要認清楚它。」

「作為領隊要作艱難決定，不一定滿足所有人」 費格遜又提及了在帶領曼聯的故事：「我記得我簽麥湯米尼（Scott McTominay）時，他才7歲。」他提到了將恩斯（Paul Ince）賣給國際米蘭的事，他表示當時收到很多球迷來信，有球迷說：「不要賣走恩斯，你會後悔的。」費格遜說：「保羅（恩斯）是個出色的足球員，這是亳無疑問的。他有優秀的能力，不過我當時覺得他有點得意忘形。他之後獲得國際米蘭報價，我當時在權衡輕重，然後看看史高斯（Paul Scholes），並說『我們該簽下他嗎？』米蘭之後提價由700萬英鎊到750萬英鎊，然後我說，就扑鎚吧。這是你作為領隊要做的事，你要作出艱難的決定，有些決定不一定滿足所有人。」

費格遜在自己的筆記中，有記錄對球員的說話，當中把恩斯形容與丘吉爾（Winston Churchill）等名人並列，他說：「我之前都沒有留意。我逃不開他。」他把恩斯形成為大人物：「我後悔這樣說，這是個錯誤。」他表示自己與恩斯關係已修復：「他是我的好朋友，有時他會來，與我打桌球，他前陣子才給我短訊。」

「相信年輕人，他們會保持忠誠」 費格遜亦有提及「七小福」。在1995年，曼聯將恩斯與曉士（Mark Hughes）都賣走，起用當時21歲的傑斯（Ryan Giggs）、20歲的加利尼維利（Gary Neville）、20歲的史高斯和20歲的碧咸（David Beckham），曼聯當屆贏得英超及足總盃雙料冠軍，費爵爺說：「我們付出很多努力，讓年輕球員重新回到球會，這群年輕人成為曼聯的精神像徵。他們為球隊增添色彩。除了他們擁有的出色能力外，他們還有強烈的求勝慾望。我把碧咸借到普雷斯頓，他以為我想把他放棄，但事實並非如此。大衛（碧咸）是當中發展最遲的一個，即使他長到6呎高，他小時候還是又矮又瘦。」