國足重慶主場友賽　狂吞巴勒斯坦五蛋

在重慶舉行的國際足球友誼賽，中國國家隊為備戰亞洲盃決賽周而約戰4場比賽，來到第3場，國足卻以0:5不敵巴勒斯坦，也是巴勒斯坦首次擊敗國足。在連續兩場友賽國足失8球入0球。
據報國足為備戰亞洲盃而拒絕參加在印尼的東盟盃冠軍組的賽事。在今輪長國際賽期先後約戰馬爾代夫、新西蘭、巴勒斯坦及塔吉克。在首場輕取南亞魚腩馬爾代夫3球後，第2場以0:3不敵新西蘭。今場面對巴勒斯坦，兩隊對上一次對賽在3年前國足贏2:0。巴勒斯坦在之前的友賽，贏過塔吉克4:2，又賽和新西蘭2:2，球隊實力不弱。結果開賽16分鐘，巴勒斯坦把握中國隊門前未能解圍，由在羅馬尼亞的CS卡拉奧華大學效力的艾咸羅維（Assad Al Hamlawi）射入領先。6分鐘後，艾咸羅維再次建功，令巴勒斯坦迅速拉開比數。到上半場補時階段達巴治（Oday Dabbagh）為巴勒斯坦拉開至3:0完半場。
換邊後國足一口氣換入5個球員，包括門將的顏駿凌代替正選的閆炳良。中國隊未找到入球方法，就在54分鐘再失守，達巴治窄位起腳，顏駿凌雙手接不住就在胯下漏入，巴勒斯坦拉開至4球。之後中國隊有一次開紀錄的機會，不過劉洋的罰球射中楣角彈出。而顏駿凌今場成為球迷的箭靶，因為在補時3分鐘國足再失守，在美國低組別聯賽效力的艾卡基（Ahmad Al-Qaq）補射在顏駿凌身邊入網，令中國輸到0:5，國足亦以這比數完場。在近2場友賽連敗兼一球不入。
邵佳一：有球員還在想球會
國足主帥的邵佳一賽後表示，面對批評，他表示：「我們要盡快走出來，如果上半場能夠入球，可能會更好一些。我也和球員們說，比賽還未結束，要準備好下一場。」他提到球隊的失利，在於球員的心態：「從熱身效果來看，整個團隊的都不在狀態，也許這個時間大家想法不太統一。有的球員還想着聯賽和亞冠，但這都不是輸波的理由，我們回去要好好總結。」巴勒斯坦主帥的阿布查沙（Ihab Abu Jazar）賽後拒絕評國足表現：「我要感謝中國足協邀請我們來比賽，我們隊史首次擊敗中國隊，我們每個人都很高興。對於中國隊，作為同行，我不想評價其他球隊和教練。」