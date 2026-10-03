國足重慶主場友賽　狂吞巴勒斯坦五蛋

在重慶舉行的國際足球友誼賽，中國國家隊為備戰亞洲盃決賽周而約戰4場比賽，來到第3場，國足卻以0:5不敵巴勒斯坦，也是巴勒斯坦首次擊敗國足。在連續兩場友賽國足失8球入0球。

據報國足為備戰亞洲盃而拒絕參加在印尼的東盟盃冠軍組的賽事。在今輪長國際賽期先後約戰馬爾代夫、新西蘭、巴勒斯坦及塔吉克。在首場輕取南亞魚腩馬爾代夫3球後，第2場以0:3不敵新西蘭。今場面對巴勒斯坦，兩隊對上一次對賽在3年前國足贏2:0。巴勒斯坦在之前的友賽，贏過塔吉克4:2，又賽和新西蘭2:2，球隊實力不弱。結果開賽16分鐘，巴勒斯坦把握中國隊門前未能解圍，由在羅馬尼亞的CS卡拉奧華大學效力的艾咸羅維（Assad Al Hamlawi）射入領先。6分鐘後，艾咸羅維再次建功，令巴勒斯坦迅速拉開比數。到上半場補時階段達巴治（Oday Dabbagh）為巴勒斯坦拉開至3:0完半場。