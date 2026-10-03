名古屋亞運｜黃澤林為香港奪首面網球金牌　七人欖球男隊三連霸（更新）

名古屋亞運網球項目的男單決賽，香港代表黃澤林奪得金牌，這是香港首次在亞運網球贏取個人金牌。至於七人欖球項目，香港男隊打入決賽，並以29:0大勝中國隊，成功連續3屆贏得金牌。

上屆只打至八強，黃澤林今屆終於打入決賽，這是香港首次有球手在亞運網球項目入決賽。黃澤林決賽的對手是中國的吳易昺，杭州亞運是黃澤林在第3圈與吳易昺交手，黃澤林贏盤數2:1。二人之後也在2024年的杭州公開賽交手，黃澤林領先下吳易昺因傷退出。今次黃澤林亞運再遇這位中國球手，黃澤林首盤兩破對手發球局贏局數6:2。第2盤的比賽，黃澤林不單打破吳易昺的發球，全盤打出11個直接發球得分（Ace），在最後的一盤更是連續4個Ace，最終以局數6:4再下一城，以盤數2:0擊敗吳易昺贏得金牌，也同時獲得洛杉磯奧運的入場券。