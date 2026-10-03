名古屋亞運｜黃澤林為香港奪首面網球金牌　七人欖球男隊與國家隊爭冠

上屆只打至八強，黃澤林今屆終於打入決賽，這是香港首次有球手在亞運網球項目入決賽。黃澤林決賽的對手是中國的吳易昺，杭州亞運是黃澤林在第3圈與吳易昺交手，黃澤林贏盤數2:1。二人之後也在2024年的杭州公開賽交手，黃澤林領先下吳易昺因傷退出。今次黃澤林亞運再遇這位中國球手，黃澤林首盤兩破對手發球局贏局數6:2。第2盤的比賽，黃澤林不單打破吳易昺的發球，全盤打出11個直接發球得分（Ace），在最後的一盤更是連續4個Ace，最終以局數6:4再下一城，以盤數2:0擊敗吳易昺贏得金牌，也同時獲得洛杉磯奧運的入場券。

七人欖球項目，香港男隊四強對南韓，之前4場比賽未失一分的港隊。上半場以兩個達陣及罰球領先14:0。隨着香港隊下半場再第3次達陣下，已領先21:0，即使南韓之後達陣破蛋，也是香港今屆首次失分，不過香港最後維持與南韓距離，以35:14擊敗南韓晉身決賽，而決賽香港會再對中國隊，在分組賽香港曾輕取中國22分。至於女隊在四強遇上日本，以12:27落敗，將轉戰銅牌賽對泰國。

高爾夫球的最後一個賽日，香港女隊失卻獎牌機會。在最後一日韓紫玲以高標準1桿完成，總成績以275桿，個人排第8位。而丁慧中與劉弦最後一日都高標準2桿，丁慧中總成績第13，而劉弦並列15。在團體方面，香港以554桿，從之前一日的第3滑至第7，比第3位的中華台北多4桿，錯失獎牌。排球方面進行了名次賽，香港隊雖然首局與烏茲別克打到多次「刁時」，才以29:31落敗，之後2局都僅負22:25及22:25，不過香港最終以局數0:3不敵烏茲別克，以第16名完成賽事。