名古屋亞運｜帆船香港再取2金1銀1銅　馬術賴楨敏障礙賽暫列第4

名古屋亞運尾二的一個比賽日，除馬術之外的比賽都會結束。在帆船項目，香港在4個青少年組比賽全部獲得獎牌，其中在滑浪風帆的男女子組，張子悅與黃梓豪分別贏得金牌，而在單人艇鄭祺翱取得男子銅牌，而女子黃子曦獲得銀牌，至於男女子成年組的滑浪風帆提早結束，馬君正在女子組獲得銀牌。馬術今日（3日）進行障礙賽，香港代表賴楨敏取得0罰分，在時間暫列第4。

之前已取得2金2銀1銅，帆船項目今日完成4個青少年組項目。當中在帆浪風帆今日進行1場比賽，17歲的張子悅在女子組再獲得第1名，在完成11場比賽扣除2場最差成績，張子悅以9站第1的9分贏得金牌，比第2的日本代表少8分。男子組的黃梓豪雖然今日得第2，不過總分仍以13分，少日本選手5分贏得冠軍。至於男女子單人艇今日各2場比賽，女子的黃子曦以第3及4完成，雖然領先的泰國選手今日失準，但仍以25分獲得金牌，黃子曦差4分取得銀牌。男子單人艇鄭祺翱僅以2分之微不及第1及第2名，以第3名完成比賽。而成年組的男女子滑浪風帆亦提前結束，鄭清然在男子組得第4名，而馬君正獲得銀牌。