名古屋亞運｜帆船香港再取2金1銀1銅　馬術賴楨敏障礙賽暫列第4

名古屋亞運尾二的一個比賽日，除馬術之外的比賽都會結束。在帆船項目，香港在4個青少年組比賽全部獲得獎牌，其中在滑浪風帆的男女子組，張子悅與黃梓豪分別贏得金牌，而在單人艇鄭祺翱取得男子銅牌，而女子黃子曦獲得銀牌，至於男女子成年組的滑浪風帆提早結束，馬君正在女子組獲得銀牌。馬術今日（3日）進行障礙賽，香港代表賴楨敏取得0罰分，在時間暫列第4。
之前已取得2金2銀1銅，帆船項目今日完成4個青少年組項目。當中在帆浪風帆今日進行1場比賽，17歲的張子悅在女子組再獲得第1名，在完成11場比賽扣除2場最差成績，張子悅以9站第1的9分贏得金牌，比第2的日本代表少8分。男子組的黃梓豪雖然今日得第2，不過總分仍以13分，少日本選手5分贏得冠軍。至於男女子單人艇今日各2場比賽，女子的黃子曦以第3及4完成，雖然領先的泰國選手今日失準，但仍以25分獲得金牌，黃子曦差4分取得銀牌。男子單人艇鄭祺翱僅以2分之微不及第1及第2名，以第3名完成比賽。而成年組的男女子滑浪風帆亦提前結束，鄭清然在男子組得第4名，而馬君正獲得銀牌。
馬術項目今日舉行障礙賽的第一輪賽事。賴楨敏在首日取得0罰分的成績，並以時間76秒29完成，較2名沙特阿拉伯及1名阿聯酋選手慢，暫時排第4。而另一位香港代表黎嘉怡，以12個罰分排19，下一輪比賽明日舉行，也是今屆亞運最後一項比賽。
香港選手今日首戰摔跤
摔跤項目今屆香港首次派出2名代表出戰，當中黃證誠在男子57公斤自由式項目的資格賽，不敵敘利亞的代表。男子97公斤級，李匯鋒未有出戰，對手印度代表不戰而勝晉身準決賽。跆拳道香港亦有2名代表出戰，盧蔚豐在男子68公斤級的16強不敵中國的陳雨凡，未能晉級。而女子68公斤以上級別，張可欣亦在16強不敵烏茲別克選手出局。