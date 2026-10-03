名古屋亞運｜開賽混亂日媒歸因東奧弊案　研究合辦方向

名古屋亞運會將在明日閉幕，香港代表團至今已取得52面獎牌，還未計七人欖球，港隊肯定突破上屆紀錄。然而今屆是日本相隔32年舉辦亞運，有5年前的東京奧運參考，為何賽前至中期仍爭議不斷。日本媒體指，其中一個主要問題，是東京奧運會後被揭發的「電通貪污案」，導致日本缺乏組織大型運動會的企業。日本媒體指，在舉辦運動會經費的持續增加，未來可能需要探討合辦的可能性。
在今屆亞運會開幕前，住宿以及各方面的「甩轆」問題不絕，甚至是最後一個星期，隊巴去錯會場等情況不絕於耳。在開幕前泰國運動員被迫在展覽館內席地而睡，木貨櫃房間漏水，床舖狹窄問題，雖然總算一一解決，但是據在當地的記者指，穿梭巴士的不足，還有是會場看台空空如也，都引起日本媒體關注。其中一個被批評的問題，是組委會為慳成本，原本不打算建設選手村，最後才選用木貨櫃及郵輪安置。日本媒體指出，從東奧弊案，以至去年世界田徑錦標賽及大阪世博會問題，「日本」的品牌形象已受到影響。
預算設定太緊導致問題叢生
日本媒體指出，過去日本舉辦大型國際活動，對大型廣告企業的依賴。如東京奧運，全國大型廣告商電通就協助奧運會在國內尋找贊助商，還有是協調各營運者解決問題，亦因此引伸出電通在東奧涉及的弊案，導致電通退出亞運的承辦申請，名古屋亞運組委會需要與4間地方級別的廣告公司另組的企業協助，而且組委會成員甚至要自己與企業商討贊助，還有其中一間協助佈置場館的法國企業在日本的子公司，更被揭發之後的大阪世博會有拖欠款項問題。而組委會最初把預算的金額估算僅1,000億日圓，結果在去年公布的預計已增至2,980億，而且連同基建設施，總計都達到3,700億日圓，比原本預算增逾2.5億，而愛知縣為此需要從其他方法彌補約2,612億日圓的赤字。
日媒認為，預算不足以應付不可預見情況，可能就是導致職員培訓以及配置不足的問題，也就成了賽事混亂的原因。翻查過去的報道，組委會早已表明義工招募的人數遠低於預期。媒體指出，在放棄對大型企業的依賴下，靠其他較小型公司或地方政府來承辦，又會面對缺乏專業知識的問題，在日本經濟衰退下，活動的舉辦成本卻不斷增加，舉辦類似的大型活動其實就面臨着挑戰。故此媒體建議日本應效法像世界盃等的方式，未來考慮與其他國家合作舉辦。