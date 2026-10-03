名古屋亞運｜開賽混亂日媒歸因東奧弊案　研究合辦方向

名古屋亞運會將在明日閉幕，香港代表團至今已取得52面獎牌，還未計七人欖球，港隊肯定突破上屆紀錄。然而今屆是日本相隔32年舉辦亞運，有5年前的東京奧運參考，為何賽前至中期仍爭議不斷。日本媒體指，其中一個主要問題，是東京奧運會後被揭發的「電通貪污案」，導致日本缺乏組織大型運動會的企業。日本媒體指，在舉辦運動會經費的持續增加，未來可能需要探討合辦的可能性。

在今屆亞運會開幕前，住宿以及各方面的「甩轆」問題不絕，甚至是最後一個星期，隊巴去錯會場等情況不絕於耳。在開幕前泰國運動員被迫在展覽館內席地而睡，木貨櫃房間漏水，床舖狹窄問題，雖然總算一一解決，但是據在當地的記者指，穿梭巴士的不足，還有是會場看台空空如也，都引起日本媒體關注。其中一個被批評的問題，是組委會為慳成本，原本不打算建設選手村，最後才選用木貨櫃及郵輪安置。日本媒體指出，從東奧弊案，以至去年世界田徑錦標賽及大阪世博會問題，「日本」的品牌形象已受到影響。