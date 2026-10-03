熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
體育
出版：2026-Oct-03 20:28
更新：2026-Oct-03 20:28

東盟盃香港隊挫柬埔寨奪冠　安永佳啟德再建功

分享：
東盟盃香港對柬埔寨

香港隊在東盟盃挑戰組贏得冠軍。(《am730》記者攝)

國際足協東盟盃挑戰組決賽，盧比度執教的香港足球隊於啟德主場館會師柬埔寨，港隊憑安永佳及艾華頓入球，以2:0取勝捧盃，獲30萬美元獎金。

世界排名153位的香港隊以龐焯熙把關，茹子楠、周緣德、杜度、徐宏傑任後衛，陳俊樂、陳肇鈞、胡晉銘組成中場線，而前線由兩戰攻入兩球的安永佳掛帥，艾華頓及孫銘謙於邊路輔助。

WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (4) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.43 (1) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (8) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (9) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (10) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (11) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (12) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.43 WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (7) 東盟盃香港對柬埔寨 東盟盃香港對柬埔寨

安永佳上半場建功

開賽早段港隊兩邊爆破，陳肇鈞及艾華頓皆令客軍禁區造成險象。柬埔寨在16分鐘憑一記冷箭，令龐焯熙作首次撲救。一分鐘後客軍長傳接近單刀，杜度及時回身化解。安永佳於29分鐘左路傳中，陳肇鈞控定後炒高。戰至41分鐘，孫銘謙左路傳中，安永佳門前撞入，個人連續三場東盟盃建功，助港隊半場領前1:0。

世界排名175名的柬埔寨由日本籍教頭行德浩二領軍，大軍以效力柬埔寨球會為主，兩名日本籍球員大瀨貴己及小川雄大串連中後場，上半場多次長傳效果平平。

WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (3) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (2) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (5) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.43 (2) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44 (1) WhatsApp Image 2026 10 03 at 19.18.44

艾華頓下半場12碼擴大比數

客軍半場作兩個換人調動，而港隊由甘智健取代杜度。戰至58分鐘陳肇鈞在對方禁區內被撞至倒地，球證經VAR後判12碼。艾華頓操刀冷靜入網成2:0。港隊換入比提、祖連奴、顏卓彬及李小恆。82分鐘龐焯熙救出對方左路勁射令對手未能破蛋，港隊終以2:0勝出捧盃。

WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.11 WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.11 (1) WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.11 (2) WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.11 (3) WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.12 (1) WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.12 (2) WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.12 (3) WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.12 (4) WhatsApp Image 2026 10 03 at 17.32.12

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務