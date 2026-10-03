東盟盃香港隊挫柬埔寨奪冠　安永佳啟德再建功

香港隊在東盟盃挑戰組贏得冠軍。(《am730》記者攝)

世界排名153位的香港隊以龐焯熙把關，茹子楠、周緣德、杜度、徐宏傑任後衛，陳俊樂、陳肇鈞、胡晉銘組成中場線，而前線由兩戰攻入兩球的安永佳掛帥，艾華頓及孫銘謙於邊路輔助。

國際足協東盟盃挑戰組決賽，盧比度執教的香港足球隊於啟德主場館會師柬埔寨，港隊憑安永佳及艾華頓入球，以2:0取勝捧盃，獲30萬美元獎金。

安永佳上半場建功

開賽早段港隊兩邊爆破，陳肇鈞及艾華頓皆令客軍禁區造成險象。柬埔寨在16分鐘憑一記冷箭，令龐焯熙作首次撲救。一分鐘後客軍長傳接近單刀，杜度及時回身化解。安永佳於29分鐘左路傳中，陳肇鈞控定後炒高。戰至41分鐘，孫銘謙左路傳中，安永佳門前撞入，個人連續三場東盟盃建功，助港隊半場領前1:0。

世界排名175名的柬埔寨由日本籍教頭行德浩二領軍，大軍以效力柬埔寨球會為主，兩名日本籍球員大瀨貴己及小川雄大串連中後場，上半場多次長傳效果平平。