歐國聯｜英格蘭閉門作客血洗克羅地亞　西班牙輕取捷克保持全勝

歐洲國家聯賽的A3組出現最殘酷的戰果，英格蘭作客克羅地亞，以7:0大炒對手。這場比賽之前因為克羅地亞球迷的行為而被禁止公開賣票，只有約6,000名受邀的學生及約100位作客球迷入場。同組的西班牙，在主場以3:1擊敗捷克，分組保持3戰全勝。
因為在上屆的兩場八強賽事，克羅地亞球迷都涉及種族歧視言論，被歐洲足協（UEFA）限制要閉門，然而根據歐洲足協的規定，閉門比賽可容許未滿14歲的兒童入場，因此克羅地亞安排在第3大城市的里耶卡進行，並邀請約6,000名的學生入場，而作客亦有約100名球迷。在這環境下，克羅地亞在8分鐘已經失守，哈利卡尼（Harry Kane）近門射入為英格蘭先開紀錄。到21分鐘，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）接應傳中門前撞入，令三獅兵團拉開優勢。安東尼哥頓（Anthony Gordon）在39分鐘再下一城，加上布卡約沙卡（Bukayo Saka）完半場前的入球，半場英軍有4球在手。
卡尼沙卡齊梅開二度
杜曹（Thomas Tuchel）未有在半場作出變動，下半場原陣續戰，卡尼在53分鐘梅開二度，為英格蘭拉開5:0。沙卡在68分鐘也在今場攻入個人第2球，三獅軍團已領先半打。杜曹也在70分鐘作出調動，收起哥頓和卡尼。然而英軍未有放軟，更在87分鐘由代替卡尼上陣的摩根羅渣士（Morgan Rogers）射入成7:0，最終英格蘭作客7球血洗克羅地亞。
至於同組的西班牙，主場迎戰捷克。拉明耶馬（Lamine Yamal）6分鐘就為西班牙領先，加上洛迪卡斯簡迪（Rodri）的入球，半場兩球在手。換邊後捷克雖然追回一球，但球隊85分鐘有球員領第2面黃牌被逐，多打一個的西班牙之後由米基爾馬連奴（Mikel Merino）再入一球，以3:1擊敗捷克。西班牙在A3組3戰全勝領先，下一仗對克羅地亞。而B1組比賽，瑞士以2:1主場擊敗斯洛文尼亞，3戰全勝領先，而蘇格蘭就2:0作客贏北馬其頓，以4分排第3。