名古屋亞運｜香港以破紀錄金牌及總獎牌結束　馬術最後一日無緣獎牌

名古屋亞運在今日（4日）閉幕，香港以11金19銀24銅，共54面獎牌的成績，打破上屆的金牌及獎牌數目。在最後一個比賽日，賴楨敏、黎嘉兒與林立信仍在東京為香港出戰馬術比賽，而取得今屆香港最後一面獎牌的男子七人欖球代表李卡度，將在閉幕禮持旗。

在最後一個比賽日，馬術的障礙賽賴楨敏在1.4米至1.5米級次日賽事取得8個罰分，最終以第8名完成，而黎嘉兒賽事取得21個罰分，總成績得第15名。而在1.55米級別，林立信最終獲得第11名。港隊完成所有的比賽項目，以11面金牌創下香港代表團的歷史，而共54面獎牌亦打破上屆創造的53面紀錄。