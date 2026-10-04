名古屋亞運｜香港以破紀錄金牌及總獎牌結束　馬術最後一日無緣獎牌

名古屋亞運在今日（4日）閉幕，香港以11金19銀24銅，共54面獎牌的成績，打破上屆的金牌及獎牌數目。在最後一個比賽日，賴楨敏、黎嘉兒與林立信仍在東京為香港出戰馬術比賽，而取得今屆香港最後一面獎牌的男子七人欖球代表李卡度，將在閉幕禮持旗。
在最後一個比賽日，馬術的障礙賽賴楨敏在1.4米至1.5米級次日賽事取得8個罰分，最終以第8名完成，而黎嘉兒賽事取得21個罰分，總成績得第15名。而在1.55米級別，林立信最終獲得第11名。港隊完成所有的比賽項目，以11面金牌創下香港代表團的歷史，而共54面獎牌亦打破上屆創造的53面紀錄。
七欖三朝元老任港隊持旗
香港今晚將由七人欖球的3屆金牌代表的李卡度任閉幕禮持旗手。港協暨奧委會義務副秘書長兼亞運會香港代表團團長黃寶基表示：「今屆亞運，團隊面對重重挑戰，包括住宿不足、地點分散、交通安排未必完善等情況。感謝香港特別行政區政府全力支持，以及團隊共同努力，盡力採取一切可行措施應變，為運動員排除後顧之憂，讓運動員專心比賽。」他續說：「即使客觀環境充滿挑戰，運動員仍能在比賽場上充分發揮，再次展現香港運動員的韌力和適應能力。正因為他們事不怕難，堅毅不屈，才得以成就如此佳績，我為他們感到無比自豪。」
另外，賽會公布中國的于子迪當選亞運最佳的女子運動員，而泰國跑手汶頌（Puripol Boonson）則成為男子的最佳運動員。13歲的于子迪在今屆取得3面倘人金牌，包括女子200米蝶泳、200米個人混合泳及400米個人混合泳中奪金。而汶頌就在男子100米及200米贏得金牌，成為亞洲新飛人，他在100米的決賽跑出了9.90秒的時間，創造亞運會新紀錄，同時也是亞洲史上第2快的成績。他在200米也以19秒88創新的亞洲紀錄，也是自2014年的卡塔爾代表後，另一位包辦100及200米金牌的運動員。